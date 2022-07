Britannian tiedustelu: Hyökkääjä joutuu jakamaan joukkojaan

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjällä on vaikeuksia ylläpitää tehokasta hyökkäysvoimaa Itä-Ukrainassa.

Britannian tiedustelun mukaan Venäjän pitää päättää, sijoittaako se lisää joukkoja Donbassin alueelle itään vai varautuuko se Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen etelässä.

Venäjän ilmoittama välitön poliittinen tavoite on vallata koko Donetskin alue idässä.

– Vaikka Venäjä saattaa edelleen saavuttaa lisää alueellisia voittoja, sen toiminta vauhti ja etenemisnopeus ovat todennäköisesti hyvin hidasta ilman merkittävää operatiivista taukoa, Britannian puolustusministeriö toteaa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 July 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 19, 2022