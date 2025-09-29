Britannian terveydenhuolto opasti serkusavioliiton hyödyistä, kohu nousi

Britannian julkiselta terveydenhuollolta NHS:ltä on vaadittu anteeksipyyntöä ohjeistuksesta, joka korosti serkusavioliittojen hyötyjä.

NHS:n genomikoulutusohjelma julkaisi hiljattain artikkelin, jonka mukaan serkkujen välisiin avioliittoihin liittyy ”vahvempi laajennetun perheen tuki sekä taloudellisia etuja”, The Telegraph -lehti kertoo.

Serkusavioliittoihin yhdistyy kuitenkin suurempi kehityshäiriöiden ja perinnöllisten sairauksien riski, ja lisäksi joidenkin maahanmuuttajaryhmittymien suosiman avioitumistavan on koettu alistavan naisia.

Konservatiivipuolueen kansanedustaja Richard Holdenin mukaan ”julkisen terveydenhuoltomme ei pitäisi kumartaa vahingollisille ja sortaville kulttuurisille käytännöille”.

– Konservatiivit haluavat serkkuliittojen loppuvan myös yhtenä porttina maahanmuuttoon, mutta työväenpuolue ei ota kuuleviin korviinsa näitä järkeviä vaatimuksia, Holden kommentoi Mail on Sunday -lehdelle.

Serkusavioliitot ovat laillisia Britanniassa, kuten myös Suomessa.

Oxfordin Pharos Foundation -yhteiskuntatutkimusryhmän johtaja, tohtori Patrick Nash tyrmistyi ohjeesta. Nashin mukaan kyseisen kulttuurisen elämäntapavalinnan ja sen aiheuttamien vakavien kansanterveydellisten seurausten välillä ei ole löydettävissä mitään ”tasapainoa”, ja NHS:n tulisi pyytää harhaanjohtavaa artikkeliaan anteeksi.

NHS:n artikkelissa todetaan, että serkkuavioliitot lievästi lisäävät perinnöllisten sairauksien riskiä, mutta riskiä nostavat myös esimerkiksi ”alkoholin käyttö, tupakointi ja vanhempien ikä, jotka nekään eivät ole Britanniassa kielletty”.

Geneettinen neuvonta ja kansanterveyskampanjat voisivat auttaa perheitä tekemään päätöksiä ilman, että leimataan tiettyjä yhteisöjä tai kulttuuriperintöjä, ohje jatkaa.

NHS Englandin tiedottajan mukaan Genomics Education Programme -verkkosivustolla julkaistu artikkeli on yhteenveto tieteellisestä tutkimuksesta ja julkisesta keskustelusta, eikä edusta NHS:n virallista kantaa.