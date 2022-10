Britannian pääministerille ollaan jo näyttämässä ovea

Ensimmäisessä puheessaan pääministerinä Liz Truss lupasi laittaa maan talouden kuntoon. Iso-Britanniassa talous onkin huonolla tolalla. Maan inflaatio on korkeampi kuin 40 vuoteen. Heinäkuussa se ylitti ekonomistien ennusteet ja oli 10,1 prosenttia.

Maassa on myös huutava pula työvoimasta. Eikä tässä vielä kaikki, vaan Euroopan lailla Britanniaa koettelee energiakriisi.

– Iso-Britannian kehitys on hyvin vastaavaa kuin muuallakin. Tähän on päädytty näiden talouteen vaikuttavien shokkien kautta. Britannia on kuitenkin erityistapaus verrattuna muihin. Brexit on heikentänyt Iso-Britannian kehitystä entisestään, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich sanoo Verkkouutisille.

Trussin valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng sai lähteä jo viime viikon perjantaina. Ennen kuin Kwarteng vaihtoi ministerin pestin riviedustajaksi Truss ja Kwarteng ennätti peruuttaa kohua aiheuttaneita uudistuksiaan.

Britanniassa on varsin kova usko siihen, että myös Liz Truss saisi seurata entistä valtiovarainministeriään. Skybet on järjestänyt vedonlyönnin nimeltään Liz Special. Kerroin sille, että Liz Truss saa potkut tämän vuoden aikana on 1,44, kun taas pestin jatkumiselle ensi vuoteen kerroin on 3,25 prosenttia. Sille, että Trussin kausi kestäisi seuraaviin vaaleihin vuoteen 2025 tai pidemmälle uskoo vain harva.

– Se on hyvä kysymys. Arvioiden mukaan kyse voi olla päivistä, viikoista tai kuukausista. Tällä hetkellä hänen suosionsa on hyvin hataralla pohjalla, eikä hänellä ole vaalien kautta kansalta hankittua mandaattia, joka on Britanniassa hyvin tärkeä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela Verkkouutisille.

Huhut konservatiivipuolueen sisältä kertovat, että Liz Truss saisi seurata Kwasi Kwartengin vanavedessä takaoikealle. Se tuskin pelastaisi puolueen suosiota, joka kamppailee linjansa kanssa. Puolueessa kamppailevat näkemykset suhteesta EU:n ja erilaiset talouspoliittiset linjat. Trussin tultua puikkoihin on puolueen kannatus laskenut entisestään ja hänen onnistumiseensa uskoo vain 12 prosenttia briteistä.

Liz Trussin ja Kwasi Kwartengin alamäki alkoi 23. syyskuuta, kun he julkaisivat niin kutsutun minibudjettinsa. Hallituksen talouspolitiikka on ollut hyvin elvyttävää.

Räikeimpiä esimerkkejä markkinoiden reaktioista nähtiin, kun Kwarteng ilmoitettua, että kansalaisten kaasulaskuja pyrittiin leikkaamaan velkarahalla ja rikkaille suunnatusta veroalesta.

Seurauksena oli domino-efekti, joka syöksi punnan laskuun ja aiheutti kaaoksen markkinoilla. Tämän seurauksena Englannin keskuspankki (BOE) joutui rauhoittamaan markkinoita ostamalla valtion lainoja.

Kwarteng joutui kääntämään takkiaan. Varsinkin rikkaille kohdistetut veroalet olivat hyvin epäsuosittuja brittien keskuudessa.

Juuri Trussin ja puolueen kehno suosio saattavat kuitenkin pelastaa Liz Trussin. Konservatiivipuolueella on tällä hetkellä enemmistö alahuoneessa ja Juha Jokela epäilee, että Truss ei menetä luottamustaan konservatiivipuolueen leirissä niin tyystin, että puolue haluaisi järjestää uudet vaalit, jotka se olisi vaarassa hävitä.

– Työväenpuolue saisi tällä hetkellä jopa 50 prosentin kannatuksen, joka olisi aika huikea enemmistö alahuoneessa, Jokela sanoo.

”Nyt ei ole elvyttämisen aika”

– Oli kyse sitten päivistä, viikoista tai kuukausista niin Liz Truss on menettänyt poliittisen auktoriteettinsa, Juha Jokela sanoo.

Liz Trussin poliittinen uskottavuus nojaa nyt uuden valtiovarainministeri Jeremy Huntin varaan. Hunt astui virkaansa perjantaina ja maanantaina hän perui lähes kaikki edeltäjänsä lupaamat veroalet. Tämä rauhoitti markkinoita ja punta vahvistui suhteessa dollariin.

– Onko Truss enää uskottava pääministeri näiden kaikkien käänteiden jälkeen? Hän yrittää pelastaa oman pääministeriytensä. Hunt on käytännössä kääntänyt toimia, mitä Truss on tehnyt. Hunt voi auttaa tilannetta, mutta saa nähdä, että pelastaako hän Trussin, von Gerich sanoo.

– Vaikka Truss on nyt ainakin osin myöntänyt virheelliset ratkaisunsa, ja sanonut olevansa näistä pahoillaan, talouspoliittisen U-käännöksen myötä hänen konservatiiveille lupaamaltaan ohjelmalta putoaa pohja pois. Luottamuksen palauttaminen edellyttää uuden linjan luomista ja onnistumista sen toteuttamisessa sekä tuloksia Britannian talouden vahvistamisessa, Jokela sanoo.

Jokela kuitenkin muistuttaa, että vaikka maa ui tällä hetkellä syvissä vesissä ja on keskellä suurta kriisiä, niin Iso-Britannia on niin suuri eurooppalainen kansantalous, joka on aiemminkin noussut vaikeuksista. Tästä puhuu omaa kieltään se, että EU pelkäsi Brexitin myötä maasta tulevan varteenotettava kilpailija sille.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja Britanniassa ei tule muuttumaan Trussin myötä. Jokela muistuttaa, että maa on turvallisuuspolitiikassaan sitoutunut Naton kautta Euroopan puolustamiseen ja on yksi keskeinen Ukrainan tukija ja tämä linja tulee tuskin muuttumaan.

Jan von Gerich odottaa tiukempaa talouspolitiikkaa Iso-Britannialta.

– Tällaisessa talousympäristössä ei ole elvyttämisen aika. Raha- ja finanssipolitiikan tulisi olla mahdollisimman hyvin linjassa. Kun inflaatio-ongelmasta on päätetty, niin sitten voidaan miettiä ideologisia politiikkapainotuksia, von Gerich sanoo.