Britannian mukaan Ukrainalla on oikeus hyökätä omien rajojensa ulkopuolelle

Britannian ulkoministeri James Cleverly sanoi tiistaina, että Ukrainalla on oikeus ”projisoida voimaa” rajojensa yli itsepuolustusta varten Moskovassa tehdyn dronehyökkäyksen jälkeen.

– Ukrainalla on laillinen oikeus puolustaa itseään. Sillä on tietysti laillinen oikeus tehdä niin omien rajojensa sisällä, mutta sillä on myös oikeus kohdistaa voimaa rajojen ulkopuolelle heikentääkseen Venäjän kykyä kohdistaa voimaa Ukrainaan, Cleverly sanoi CNN:n mukaan.

– Joten lailliset sotilaalliset kohteet sen oman rajan takana ovat osa Ukrainan itsepuolustusta. Ja meidän pitäisi tunnustaa se, hän totesi.

Cleverly sanoi, ettei hänellä ole minkäänlaista arviota Moskovan tiistaina tehdyistä drone-iskuista, ja hän viittasi sotilaallisiin kohteisiin, jotka ovat laajemmin rajojen ulkopuolella, ja jotka ”kansainvälisesti tunnustetaan laillisiksi osaksi kansakunnan itsepuolustusta”.

Ainakin kolme asuinrakennusta vaurioitui lennokki-iskussa Moskovassa tiistaina. Venäjä on syyttänyt Ukrainaa tapahtuneesta, kun taas Kiova on kiistänyt suoran osallisuuden iskuihin.

Yhdysvaltojen mukaan se ei tue hyökkäyksiä Venäjän alueelle.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto on toistanut keskusteluissa Ukrainan kanssa, ettei se tue hyökkäyksiä Venäjän maaperälle, sanoi Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby viime viikon perjantaina.

– Olemme jälleen kerran tehneet ukrainalaisille hyvin selväksi, mitä odotamme Venäjää vastaan. Emme halua rohkaista tai mahdollistaa sitä, emme todellakaan halua, että USA:ssa valmistettuja laitteita käytetään hyökkäyksessä Venäjän maaperälle, Kirby totesi.

– Olemme saaneet ukrainalaisilta takeet siitä, että he kunnioittavat näitä toiveita. Olemme olleet erittäin selkeitä, että haluamme Ukrainan pystyvän puolustamaan omaa aluettaan. Heidän kimppuunsa on hyökätty. Heillä on oikeus puolustaa itseään, hän jatkoi.

– Mutta olemme myös tehneet selväksi, että emme halua nähdä tämän sodan eskaloituvan tämän yli, Kirby totesi.

Kirbyn kommentit liittyivät siihen, että Vladimir Putinin vastaiset venäläiset taistelijat tekivät hyökkäyksen Venäjän alueelle.