Britannia hankki Ukrainalle aseita – käytti niihin miljardin venäläisiltä jäädytettyjä varoja

Britannian puolustusministeri John Healey sanoi keskiviikkona Kiovan-vierailunsa aikana, että Ukrainalle oli maksettu aseista ja annettu muuta sotilaallista tukea jäädytettyjen venäläisten varojen tuotoilla. Britannian hallituksen verkkosivuilla olevan virallisen lausunnon mukaan tuen kokonaismäärä oli yli miljardi.

— Britannia lisää sotilaallista tukeaan auttaakseen Ukrainaa puolustautumaan tässä taistelussa Putinin laitonta hyökkäystä vastaan ​​ja samalla työskentelee ahkerasti rauhan turvaamiseksi Halukkaiden koalition kautta. Yli miljardin punnan verran sotilaallista tukea Ukrainalle on nyt maksettu jäädytetyillä venäläisillä resursseilla, ja olemme nopeuttaneet elintärkeiden varusteiden ja tarvikkeiden toimituksia ukrainalaisten sotilaiden käsiin viimeisten 50 päivän aikana, Healey sanoi UK Defence Journal -lehden mukaan.

Puolustusministeri Healey vieraili Ukrainassa keskiviikkona viidettä kertaa. Hän kertoi, että Britannia syventää ja laajentaa myös yhteistyötä Ukrainan puolustusteollisuuden kanssa. Healeyn mukaan Britannia on osoittanut tänä vuonna 4,5 miljardia Ukrainan sotilaalliseen tukeen.

Ilmoitus jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan puolustustaistelun tueksi on juuri sitä, mitä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toivonut myös Euroopan unionilta. EU:lla on tällä hetkellä hallussaan noin 210 miljardia euron arvosta venäläisiä jäädytettyjä varoja. Nämä varat koostuvat pääosin Venäjän keskuspankin varoista, jotka on takavarikoitu EU-maissa. Ne ovat Euroclearin hallussa Belgiassa. Britannialla on Venäjältä jäädytettyjä varoja noin 29 miljardin euron verran.

Britannian ilmoitus oli aikataulutettu ovelasti samaan saumaan keskiviikolle, jolloin Britannia määräsi myös uusia Venäjä-pakotteita. Ne kohdistuvat venäläisiin viranomaisiin, jotka ovat osallistuneet ukrainalaisten lasten sieppaamiseen ja aivopesuun. Britannian viranomaisten mukaan yli 19 500 lasta on pakkosiirretty Venäjälle tai Venäjän miehittämille alueille sodan alkamisen jälkeen.

Halukkaiden koalitio kokoontuu parhaillaan Ranskan Pariisissa pohtiakseen jatkotoimia joilla painostaa Venäjä lopettamaan laittoman hyökkäyssotansa Ukrainaan. Mukana ovat myös Ukrainan presidentti Zelenskyi sekä Suomen presidentti Alexander Stubb.