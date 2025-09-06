Britannia haluaa toimittaa sotalaivoja koko Skandinavialle

Britannian neuvottelut ovat pitkällä sotalaivojen toimittamiseksi jo aiemmin hankinnasta sopineen Norjan lisäksi myös Ruotsille ja Tanskalle, kertoo The Times. Neuvottelut liittyvät Britannian hallituksen haluun vahvistaa sotilaallisia siteitään Pohjoismaihin vastauksena Venäjän kasvavaan uhkaan arktisella alueella ja Pohjois-Atlantilla.
Norja on tilannut Britannian telakoilta sukellusveneiden torjuntaan ja ilmapuolustukseen suunniteltuja Tyyppi 26 -fregatteja 10 miljardin punnan (noin 11,5 miljardin euron) edestä. Saksa, Ranska ja Yhdysvallat hävisivät tarjouskilpailun. Eurooppalaisen vaihtoehdon houkutusta lisäsi arvelujen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin varoitukset turvatakeiden lopettamisesta Nato-kumppaneille.
Tanska on nimettömien medialähteiden mukaan lähempänä sota-alusten hankintaa Britanniasta kuin Ruotsi, joka vielä pohtii erilaisia niin Britannian kuin Ranskankin tarjoamia vaihtoehtoja. Kumpaakin maata kiinnostaa ehkä eniten Babcock Internationalin Tyyppi 31 -fregatti, joita rakennetaan Skotlannin Firth of Forthin telakalla.
Tyyppi 31 on Britannian uusi monitoimisota-alus, joita Royal Navy on tilannut viisi korvaamaan ikääntyneitä Tyyppi 21 -fregatteja. Vuonna 2023 Tyyppi 31:n tuotantokustannukseksi ilmoitettiin 250 miljoonaa puntaa (290 miljoonaa euroa). Tanskan kolmen Tyyppi 31 ”Arrowhead 140” -fregatin tilauksen odotetaan varmistuvan syyskuun aikana. Ruotsin mahdollinen valintapäätös on tulossa loppuvuodesta.
Tanskaa kiinnostaa myös Tyyppi 31:n osavalmistus Tanskassa mahdollisesti yhteistyönä Ruotsin Saabin kanssa, mikäli Ruotsin merivoimille valitaan sama alustyyppi. The Timesin saamien sisäpiiritietojen mukaan Ruotsi saattaa kuitenkin valita Ranskan tarjoaman vaihtoehdon, koska maat sopivat yhteisestä puolustustiekartasta kesäkuussa.