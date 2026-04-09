Britannia ei pysäyttänyt varjolaivoja – Venäjän sotalaiva saattoi tankkereita kanaalissa

Venäläinen sotalaiva on saattanut Venäjän niin kutsuttuun varjolaivastoon kuuluvia aluksia Englannin kanaalin läpi. Britannia ei puuttunut alusten kulkuun, vaikka pääministeri Keir Starmer on uhannut iskeä varjolaivoihin entistä kovemmin.

Telegraphin mukaan Venäjän Mustanmeren laivaston fregatti kulki keskiviikkona kahden varjolaivastoon kytketyn tankkerin kanssa Britannian etelärannikon edustalla. Brittiläinen alus seurasi saattuetta.

Sota-alus saattoi Venäjän lipun alla kulkenutta Universal-tankkeria ja Kamerunin lipun alla purjehtinutta Enigmaa. Lehden mukaan molemmat alukset ovat Britannian pakotelistalla ja niiden epäillään kuljettavan öljyä, jolla rahoitetaan Venäjän sotaa Ukrainassa.

Henry Jackson Society -ajatushautomon vanhemman tutkija Andrew Foxin mukaan Venäjä pyrkii nöyryyttämään Britanniaa näyttämällä, ettei Lontoo ole kyennyt panemaan uhkauksiaan toimeen.

Britannia on aiemmin ilmoittanut, että se voisi pysäyttää varjolaivoja. Telegraphin mukaan operaatio olisi kuitenkin raskas. Aluksia on paljon, niiden pysäyttäminen vaatisi huomattavia resursseja ja haltuun otetut tankkerit pitäisi myös saada satamaan.

Venäjältä on viestitty jo pitkään valmiutta puuttua länsimaiden entistä kovempiin toimiin varjolaivastoa vastaan.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa, että Välimerellä drooni-iskun kohteeksi joutuneen Qendil-varjolaivan miehistölistalta löytyi entisiä Wagner-palkkasotilaita ja Venäjän sotilastiedustelu GRU:n erikoisjoukoissa palvellut mies. Venäläisen oppositiomedia Dossier Centerin ja NRK:n selvityksen mukaan ex-sotilaiden epäiltiin toimineen aluksella muissakin kuin vain tavanomaisissa turvallisuustehtävissä.

Diktaattori Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Venäjän merikollegion puheenjohtaja ja entinen pitkän linjan tiedustelujohtaja Nikolai Patrushev puolestaan vihjasi jo vuosi sitten Venäjän aikovan suojella varjolaivojaan Itämerellä ja estää niin sanottujen ”epäystävällisten maiden merivoimien provokaatiot”. Viro yritti tuolloin pysäyttää Gabonin lipun alla seilanneen Jaguar-varjolaivan Suomenlahdella. Aluksen päällystö ei kuitenkaan totellut viranomaisia ja paikalle saapui venäläinen hävittäjä, joka myös loukkasi Viron ilmatilaa.

Venäjän merikollegiossa on julkisten tietojen perusteella käsitelty alkuvuodesta ”strategisten meriväylien turvallisuuden takaamista” ja annettu ymmärtää, että Venäjän laivasto voisi puuttua varjolaivojen pysäytyksiin.