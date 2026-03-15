Bolt-kuski ajoi Ylen toimittajan jalan yli, hyvitys kaksi euroa

Taksipalvelu Boltin kuljettaja ajoi toimittajan jalan yli. Korvaukseksi hänelle tarjottiin kaksi euroa. Asiasta kertoo onnettomuuden uhriksi joutunut Ylen toimittaja Jaakko Oleander Tiktok-palvelussa.

Onnettomuus sattui sen jälkeen, kun töihin menossa ollut Oleander oli noussut auton kyydistä. Samalla hän huomasi unohtaneensa puhelimensa auton takapenkille. Oleander avasi taksin oven uudelleen ja kurotti kohti puhelinta. Samalla taksi lähti liikkeelle ja ajoi hänen jalkansa yli.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Toimittaja hakeutui työterveyshuoltoon. Lääkäri totesi jalkaan tulleen pehmyskudosvaurion, jonka pitäisi parantua kahdessa viikossa.

Tapauksen jälkeen Oleander oli yhteydessä Boltin asiakaspalveluun. Hyvitykseksi hän pyysi Boltilta takaisin matkasta maksamansa 8,90 euroa. Bolt kieltäytyi palauttamasta rahoja. Perusteluna oli se, että Oleanderin tilaama kyyti oli saapunut sovittuun määränpäähän. Lisäksi Bolt katsoi, ettei se korvaa henkilövahinkoja.

Tilanne ärsytti Oleanderia niin paljon, että hän julkaisi aihetta käsittelevän Tiktok-videon. Sosiaalisessa mediassa Boltin toiminta herätti runsaasti pahennusta. Tapauksesta kertoi tuoreeltaan myös Iltalehti.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pian Oleander sai yhteydenoton Boltin Suomen maajohtajalta, joka pahoitteli asiakaspalvelun toimintaa. Hän pahoitteli tapahtunutta ja ilmoitti, että Bolt suostuu hyvittämään toimittajan alun perin vaatiman 8,90 euron maksun.

Lisäksi Oleander sai Bolt-tililleen hyvityksenä 50 euroa. Toimittajan mukaan rahoille ei kuitenkaan tule käyttöä.

– Koska en aio käyttää Boltia tulevaisuudessa, Oleander sanoo videollaan.