Boeingilla on mahdoton tehtävä hävittäjissä

Viimeviikonloppuinen jossitteluni Lockheed Martin F-35A:n nykyisestä flyaway-hinnasta ei pidä paikkaansa: Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan F-35A:n 15.–17. tuotantosarjojen koneiden, jotka toimitetaan vuosina 2023–2025, yksikköhinta on todellakin 82,5 miljoonaa nykydollaria (77,2 miljoonaa euroa). Kun samaan aikaan Boeingin uusin hävittäjäjärjestelmä F-15EX maksaa keskimäärin 91,9 miljoonaa dollaria (86 miljoonaa euroa), Boeingilla on todellinen ongelma löytää ostajia koneelle Yhdysvaltojen ilmavoimien lisäksi, joka on tilannut 56 konetta.

Vielä kolme vuotta sitten Boeingin edustajat olivat vakuuttuneita siitä, että F-15EX:n flyaway-hinta asettuu alle 80 miljoonaan dollariin (alle 75 miljoonaan euroon). Nyt kolmannen tuotantoerän koneiden hinta on jo 97 miljoonaa dollaria (91 miljoonaa euroa) ja vuodesta 2026 lähtien toimitettavien neljännen tuotantoerän koneiden hintakin 94 miljoonaa dollaria (88 miljoonaa euroa).

F-15EX maksaa 11,5–14,5 miljoonaa dollaria (10,8–13,6 miljoonaa euroa), pyöreästi siis 15 prosenttia enemmän kuin F-35A. Sitä markkinoidaan uudella elektronisen sodankäynnin EPAWSS-järjestelmällä, jonka väitetään nostavan koneen selviytyvyyden taistelussa häivekoneiden tasolle. F-15EX on siitä huolimatta neljännen sukupolven kone, jonka taistelukyvyt kalpenevat F-35A:n rinnalla.

Konetyypin puolustajatkin sanovat F-15EX:n soveltuvan lähinnä torjuntahävittäjäksi tai toimimaan vähemmän vaarallisissa tehtävissä. Konetyypin valmistuksen arvo lienee eniten siinä, että se tukee Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden perustaa, koska maassa on enää kaksi hävittäjävalmistajaa.

Boeing uskoo saavansa ulkomaisia tilauksia, mitä tukee Indonesian ilmoitus elokuussa sitoutumisesta hankkimaan enintään 24 F-15EX:ää. Myös Puolan ilmavoimat on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa 32–48 konetta kahden tai kolmen laivueen tarpeiksi.

Indonesia on kuitenkin epävarma kauppa, koska se on jo tilannut 42 Dassault Rafalea eikä tällä hetkellä näytä pystyvän maksamaan Etelä-Korealle osuuttaan KF-21 Boramae -hävittäjäohjelmassa. Puolan massiivisissa asehankinnoissakin tulee jossain kohtaa väistämättä katto vastaan.

F-35 ei ole edes F-15EX:n ainoa amerikkalainen kilpailija: Lockheed Martinin vientiin suunnatun F-16V Block 70/72:n kerrotaan maksavan 63 miljoonaa dollaria (59 miljoonaa euroa). Tässäkin tapauksessa, kuten F-15EX:n ja F-35A:n kanssa, hinta tietenkin vaihtelee suuresti sen mukaan, mitä hankintaan sisältyy.