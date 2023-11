Paljonko uudet F-35 -koneet oikeasti maksavat?

Breaking Defense ilmoitti saaneensa Yhdysvaltain ilmavoimilta (USAF) eksklusiivista dataa viimeisimmästä F-15EX:n tilaussopimuksesta. Se teki mahdolliseksi verrata konetyypin hintaa F-35:n hintoihin, vai tekikö?

Boeing sai 28. syyskuuta 2023 sopimuksen USAF:in kolmesta seuraavasta F-15EX:n tuotantoerästä, joista näkyy, miten konetyypin hinta muuttuu vuosien kuluessa.

Ensimmäisen tuotantoerän koneista sopimus tehtiin marraskuussa 2022. Yhden koneen hinta 1.–4. tuotantoerässä on seuraava:

1. 80,5 miljoonaa dollaria (76,4 miljoonaa euroa), 8 konetta, toimitukset käynnissä

2. 90 miljoonaa dollaria (85 miljoonaa euroa), 12 konetta

3. 97 miljoonaa dollaria (92 miljoonaa euroa), 12 konetta

4. 94 miljoonaa dollaria (89 miljoonaa euroa), 24 konetta, toimitukset alkavat vuonna 2026

Neljän tuotantoerän keskihinta on siis 87,0 miljoonaa euroa. Samaan aikaan F-35A-koneiden keskihinta joulukuussa 2022 allekirjoitetun sopimuksen mukaan 15.–17. tuotantoeristä vuosin 2023–2025 on USAF:ille 82,5 miljoonaa dollaria (78,3 miljoonaa euroa).

Merijalkaväen F-35B:n hinta on puolestaan 109 miljoonaa dollaria (103 miljoonaa euroa) ja merivoimien ja merijalkaväen F-35C:n 102,1 miljoonaa dollaria (96,9 miljoonaa euroa).

Kyseessä on kummankin konetyypin niin kutsuttu flyaway-hinta eli Defense Security Cooperation Agencyn määritelmän mukaan käyttövalmiin tuotteen hinta.

Kummankin valmistajan kohdalla flyaway-hinta sisältää hieman eri asioita. F-15EX:ssä hintaan sisältyy lentoranka moottoreineen ja järjestelmineen mukaan lukien tutka ja EPAWSS-omasuojajärjestelmä sekä tuote- ja järjestelmäsuunnittelu sekä tekniset muutostilaukset. F-35:n hintaan sisältyvät lentoranka, moottori, tarpeelliset järjestelmät ja tekniset muutokset.

Tämän perusteella 4,5 miljoonan euron hinnaneroa F-35A:n hyväksi voidaan selittää sillä, että F-15EX-ohjelma on varhaisemmassa vaiheessa, mutta toisaalta se ei sisällä elektronisen sodankäynnin EPAWSS-järjestelmän lisäksi mitään uutta teknologiaa, joten sen tuotannon ei pitäisi maksaa näin paljon.

Mitä Breaking Defensen artikkeli ei ainakaan näytä ottavan huomioon, on se, että Lockheed Martin on ainakin viime aikoihin asti ilmoittanut F-35-koneiden hinnan vuoden 2012 dollareissa. Jos ilmoitettu F-35A:n keskihinta 82,5 miljoonaa dollaria tarkoittaa tätä peruslinjan hintaa, koneen inflaatiotarkistettu nykyinen hinta on 110,6 miljoonaa dollaria (104,9 miljoonaa euroa).

Tämän perusteella hinnan ero olisikin 17,9 miljoonaa euroa F-15EX:n hyväksi, mikä olisi helpompi ymmärtää, koska kyseessä ovat kyvyiltään hyvin erilaiset hävittäjäjärjestelmät. Siinä missä F-35A soveltuu läpäisemään tehokkaasti ilmapuolustettuja alueita ja saa yhä uusinta teknologiaa edustavia, järjestelmän suorituskykyä parantavia päivityksiä, F-15EX pystyy toimimaan vain F-35:n takana sekä Yhdysvaltojen kotimaan puolustuksessa.

Sen etuna on vain kyky kantaa vielä suurempaa asekuormaa kuin F-35. Lisäksi F-35:een on integroitu sensoreita, joita neljättä sukupolvea edustava F-15EX joutuu kantamaan ulkoisissa säiliöissä ja jotka täytyy erikseen miettiä jokaista tehtävää ja konetta varten.