Binga Tupamäki: Kiroilu on taantumuksellista

Naisasialiitto Unioni on julkaissut Instagramin tarinoissa videon, jossa mainostetaan naistenpäivänä järjestettävää feminististä kiroiluiltamaa.

Videolla kuuluu paljon kiroilua, kun naiset avautuvat naisvihasta, sukupuolijärjestelmästä, vallanhimoisista miehistä, patriarkaateista ja taantumuksen ajasta. Videolla kiroilevat muun muassa vihreiden entinen kansanedustaja Rosa Meriläinen ja tutkija Saara Särmä. He ovat luoneet feministisen kiroiluiltaman.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäkeä konsepti ei innosta.

– Naisunioni harjoittaa feminismiä kiroilemalla. Ikään kuin tämä olisi suuri aktivismin ja voimaantumisen merkki. Kuinka rohkeaa!, Tupamäki kirjoittaa sarkastisesti.

– Muistutukseksi: asioiden selittäminen ja edistäminen vaatii taitoa ja kärsivällisyyttä. Kiroilu ei vaadi mitään. Vulgaarisuus on taantumuksellista, hän jatkaa.

Sosiaalisessa mediassa levisi hiljattain video feministisestä kiroiluiltamasta, jossa kansanedustaja Fatim Diarra (vihr.) valitti kiroillen saamastaan kielteisestä julkisuudesta liittyen 8 000 euron suuruiseen lomamatkaan, jonka Taiwan maksoi hänelle.

Kun kansanedustajana otat 8000 euron lomamatkan lahjaksi vieraalta valtiolta, niin tietysti siitä kirjoitetaan lehtiin. On aina kirjoitettu. Ei asiaa voi valkopestä rasismikortilla. Lautakasat, aamupalat, jalasmökit, matkat tupakkatehtaaseen. Get over it.pic.twitter.com/OTHxS1O1Is

