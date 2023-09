”Valtionvelka on perintöä edellisen hallituksen rahaa on -politiikalle”

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz purematta niele vasemmisto-opposition kritiikkiä Petteri Orpon (kok.) hallituksen velanotosta. Hänen mukaansa nyt hallitusvastuussa olevat puolueet eivät missään vaiheessa ole sanoneet lopettavansa velanottoa täysin. Samalla edellisen kauden ”rahaa on” -politiikka luo painetta valtionvelkaan.

Verkkouutisten BenTV:ssä konkariedustaja ottaa kantaa velkakeskusteluun. Opposition kritiikki velan suuresta määrästä ja toisaalta suurista leikkauksista ei Zyskowiczin mukaan ole kovin johdonmukaista. Väitteet halukkuudesta velkaantumisen lopettamiseksi eivät hänestä pidä paikkansa.

– Kyse on ollut velkaantumisen vauhdin hidastamisesta ja juuri sitä ollaan tekemässä, kansanedustaja kertaa.

Zyskowicz muistuttaa, että tarkoituksena on taittaa velkasuhde. Tämä tarkoittaa julkisen velan ja bruttokansantuotteen välisen suhteen korjaamista.

– Taittuminen siltä nousevalta uralta jolla [Sanna] Marinin (sd.) hallituksen perintönä muuten oltaisiin, hän painottaa.

Pitkäaikaisen edustajan mukaan merkittävä osa ensi vuonnakin otettava kymmenen miljardin velkasummasta koostuu korkomenojen jyrkästä noususta. Pelkästään korkoihin uppoaa useampi miljardi euroa.

– No se on sitä perintöä mitä nyt sitten on tästä edellisen vaalikauden ”rahaa on” -politiikasta tai ”rahalla ei ole hintaa” -politiikasta.