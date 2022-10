Ben Zyskowicz: Tästä keskustan matala kannatus johtuu

Kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowiczin mielestä keskustan heikot kannatusluvut johtuvat ennen kaikkea sen Sanna Marinin (sd.) hallituksessa harjoittamasta vasemmistolaisesta talouspolitiikasta. Yrittäjät eivät hänen mukaansa voi kannattaa tällaista politiikkaa.

Zyskowicz ei myöskään osta keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon ”selityksiä” kannatusalholle. Hän sanoo Saarikon olevan ”mestariselittelijä.”

– Saarikon selitykset ovat sinänsä varmaan hyviä, hän nimittäin sanoo, että keskusta edustaa ei-vasemmistolaista Suomea. Sitten hän kertoi, että keskusta on koko Suomen puolue, että sille varmaan on arvostusta aivan kuten kaikki muut puolueet eivät olisi koko Suomen puolueita, Zyskowicz listaa Verkkouutisten uusimmassa BenTV-jaksossa.

– Ja sitten hän sanoo, että nyt kun sota riehuu Euroopassa ei tarvita kansaa jakavia vaan kansaa yhdistäviä puolueita. Aivan kuin kepu olisi muka joku erityinen sillanrakentaja suomalaisessa politiikassa!

Zyskowiczin mukaan nämä kaikki ovat vain ”hyviä yrityksiä hyviksi selityksiksi.” Hänen mielestään Keskustan kannatuksen huonolle tasolle on kuitenkin olemassa selvä juurisyy. Kansanedustaja sanoo, että Marinin hallitus tekee ”hyvin vasemmistolaista, jopa vasemmistoliittolaista” talouspolitiikkaa.

– Rahaa laitetaan kaikkeen mahdolliseen hyvään. Ja velalla, velkaantumisvauhdilla, velan määrällä ei ole mitään väliä, konkariedustaja toteaa.

– On kai se nyt selvää, että kun kepun kannattajissa on paljon yrittäjiä, maatalousyrittäjiä, muita, jotka ymmärtävät liiallisen velkaantumisen määrän, niin miten he voisivat kannattaa kepua?