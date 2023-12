Ben Zyskowicz: Opposition puheissa kaiku Afrikan vallankaappauksista

Eduskunnan täysistunnossa poliittisen lakon päivänä hallituspuolueiden kansanedustajat ihmettelivät opposition puheita väärästä vaalituloksesta.

– Mikä ehkä pikkasen mietityttää, on se, kun tässä tuli esiin, että kyseenalaistetaan vaalitulosta. En minä haluaisi tällaista tässä salissa kuulla. Kyllä ne vaalit vaan on käyty, ja tulokset ovat ne, mitkä ne ovat. Sen tyyppisiä voisi ehkä jättää tästä pois tästä keskustelusta, hallituspuolue RKP:n kansanedustaja Anders Norrback pyysi täysistunnossa.

Opposition SDP:n Matias Mäkynen totesi, että ”te hallituspuolueet ette voi samaan aikaan sanoa, että te olette voittaneet vaalit ja teillä on oikeus tehdä, mitä vain”.

– Ja lähdette sen jälkeen puuttumaan työmarkkinoihin ennennäkemättömällä tavalla ja sitten samaan aikaan syyttämään työmarkkinajärjestöjä siitä, että he suojelevat ihmisten työehtoja ja oikeuksia, Matias Mäkynen syytti.

Hallituspuolue kokoomuksen Ben Zyskowicz vertasi tilannetta ulkomaisiin esimerkkeihin.

– Nämä puheet siitä, että vaalitulos oli väärä tai ainakin politiikka on väärää. Kyllä näissä on kaiku niistä nykyään Afrikassa, aikaisemmin paljon Etelä-Amerikassa tehdyistä sotilasvallankaappauksista, joita nämä vallankaappaajat perustelevat sillä, että kun nämä poliitikot eivät osaa tehdä kansan etujen mukaista politiikkaa, niin he joutuvat turvautumaan remmiin, Ben Zyskowicz totesi.

Eduskunnan kyselytunnilla Zyskowicz jatkoi, että SAK:n torstainen poliittinen lakko on vaikeuttanut satojen tuhansien suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien työtä ja arkea. Lisäksi se on aiheuttanut yli 100 miljoonan euron vahingot Suomelle.

– Poliittinen lakko osoittaa piittaamattomuutta kansanvaltaista järjestelmäämme eli demokratiaa kohtaan. Mikä oikeus ammattiyhdistysliikkeellä on yrittää voimakeinoin, jopa yleislakkouhkauksin, pakottaa hallitus ja kansan valitsema eduskunta taipumaan ammattiliittojen tahtoon, Zyskowicz ihmetteli.

– Hakaniemessä vastataan: meillä on oikeus osoittaa meiltä. Totta kai! Mielenosoitusoikeus on kaikilla järjestöillä, kaikilla ihmisillä. Mutta mikä oikeus on aiheuttaa vahinkoa syyttömille yrittäjille, tavallisille suomalaisille ja koko yhteiskunnalle?

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) totesi viime päivinä panneensa merkille, etteivät monet tavalliset kansalaiset ole ymmärtäneet, että kyseessä on poliittinen lakko.