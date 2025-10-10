Ben Zyskowicz on nyt Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) nousee perjantaina 10. lokakuuta Suomen eduskunnan pitkäaikaisimmaksi kansanedustajaksi valtiopäiväpäivien lukumäärän mukaan laskettuna. Eduskunta kertoo asiasta tiedotteessa. Perjantaina 10. lokakuuta Zyskowicz on toiminut kansanedustajana kaikkiaan 17 003 päivää.
Noustessaan Suomen pitkäaikaisimmaksi istuvaksi kansanedustajaksi, Zyskowicz ohittaa edustajapäivien lukumäärässä kansanedustajan Ilkka Kanervan (kok.). Kanerva toimi kansanedustajana vuodesta 1975 aina kuolemaansa vuoteen 2022 saakka.
Kolmantena listalla on kansanedustaja Johannes Virolainen (kesk.), joka palveli eduskunnassa 15 330 edustajapäivän verran. Virolainen oli kansanedustajana vuosina 1945–1983 ja 1987–1991.
Vuonna 1954 syntynyt Zyskowicz nousi eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä 24. maaliskuuta vuonna 1979. Hän on toiminut kansanedustajana yhtäjaksoisesti siitä lähtien.
Hän on toiminut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuosina 1993–2006. Zyskowicz toimi eduskunnan puhemiehenä lyhyesti keväällä 2011 (27. maaliskuuta – 23. kesäkuuta 2011).
Zyskowicz sai heinäkuussa aivoinfarktin, jonka vuoksi hän on edelleen sairauslomalla. Kansanedustajan kuntoutuminen on edennyt hyvin.