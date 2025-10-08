Ben Zyskowicz kuntoutuu, uusia kuvia eduskunnan ykkösestä

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on käynyt tapaamassa kuntoutuskeskuksessa kansanedustaja Ben Zyskowiczia. Heinonen vei Zyskowiczille juhlaennakkona sacher-kakkua.

Zyskowicz sai heinäkuussa aivoinfarktin. Kakun aiheena oli, että Ben Zyskowiczistä tulee perjantaina maamme historian pitkäaikaisin kansanedustaja. Zyskowicz on toiminut kokoomuksen kansanedustajana vuodesta 1979.

Blogissaan Timo Heinonen kirjoittaa otsikolla Tasan 17 000 päivää kansanedustajana – Perjantaina Ben tekee sitten historiaa ja jatkaa siitä…

– Sellainen päivä ystävälläni Ben Zyskowiczillä tänään. Itseasiassa en näin pyöreitä osannut edes ajatella, kun miestä moikkaamaan tänään lounastauolla menin. Matkaan kuitenkin sacher-kakku ja Moments Zazerin suuri suklaakonvehtirasia, sillä perjantaina Ben tekee historiaa. Benkusta tulee nimittäin perjantaina itsenäisen Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisin kansanedustaja. Vuonna 1979 mies aloitti ja homma jatkuu…, Heinonen kirjoittaa.

– Ja täytyy sanoa, että kyllä se mies sieltä takaisin tulee. Tänään, kun kahvilla istuimme Synapsian alakerran kahviossa, niin en edes minä enää miehessä mitään huomannut. Aikakin meni Benkun kanssa vanhaan tuttuun tapaan siivillä ja keskustelut yhtä rikkaita ja antoisia.

– Tänäänkin perinteisten vointien ja kuntoutusten lisäksi 99 prosenttia ajasta meni politiikan puhumiseen. Hesarin jutut alkuun Joona Räsäsen haastattelusta lähtien ja sitten Trumpia, Gazaa, taloutta jne. No, joo vielä kuitenkin se aina meidän keskusteluissa tärkeä osuus päälle eli miten perheet ja läheiset voivat. Se on aina tärkeä osa.

Heinosen mukaan päivän katkos oli mukava.

– En edes jäänyt lounasta kaipaamaan, kun sain tätä hengenravintoa oikein kunnolla ja kyllä minulle sitä virtaa aina antaa sekin, että tiedän, että Ben sieltä takaisin tulee. Ja tänään tuntui siltä, että tulisi jo varmaan huomenna, jos ei muut estäisi :).

– No itsekin toki miestä tänäänkin vähän jarruttelin ja sanoin, että toivu ja kuntoudu nyt rauhassa, sillä senkin Ben minulle tässä näinä viikkoina on opettanut, että korvaamaton ei ole kukaan. Kuulemma niitä korvaamattomia on monia Hietaniemen mullissa.

– Aika velikulta, Heinonen päättää.

Benistä tulee perjantaina maamme historian pitkäaikaisin kansanedustaja 💙🇫🇮 Tänään joimme jo juhlakahvit ja söimme, tai siis Ben söi, sacherkakkua. Hyvät keskustelut päivän politiikasta ja vähän menneistä ja enemmän tulevasta! @kokoomus @SuomenEduskunta #politiikka #benkku pic.twitter.com/tr0eQ5bu2D — Timo Heinonen (@timoheinonen) October 8, 2025