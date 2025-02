Ben Zyskowicz: Muistatteko kauhean huudon, että ”nyt ne vie lakko-oikeuden”?

Lakkojen korkea määrä asettaa kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan oppositiopuolueiden aiemman pelottelun lakko-oikeuden viemisestä outoon valoon. Zyskowicz kommentoi asiaa Verkkouutisten BenTV:ssä.

Kokoomusedustaja huomauttaa, että meneillään on paljon lakkoja. Teollisuusliitto on viime päivinä lakkoillut kymmenissä eri kohteissa, ja myös Palvelualojen ammattiliitto PAM on uhannut lakolla, joka sulkisi valtaosan ruokakaupoista.

Tilanne on Zyskowiczin mukaan kummallinen, koska hallituksen rajatessa poliittisia lakkoja oppositio väitti toistuvasti lakko-oikeuden olevan uhattuna.

– Kun me rajattiin poliittisia lakkoja, rajattiin kohtuuttomia myötätuntotyötaisteluja, [tuli] hirveä huuto SAK:laisilta ammattiliitoilta ja SAK:lta, että nyt ne vievät meiltä lakko-oikeuden, Zyskowicz muistuttaa.

– No ei viety. Eikä pitänytkään viedä.

Zyskowicz huomauttaa, että on täysin legitiimiä lakkoilla parempien työehtojen puolesta, kun voimassa ei ole työehtosopimusta. Myös suhteelliset myötätuntolakot ovat edelleen sallittuja.

Lopuksi Zyskowicz nostaa esiin Talouspolitiikan arviointineuvoston uuden raportin hallituksen politiikasta. Kokoomuskonkarin mukaan on jäänyt huomiotta, miten hyviä arvioita neuvosto antoi hallituksen tekemästä politiikasta ja säästöistä.

Arviointineuvosto huomioi muun muassa sen, ettei hallitus ole antanut hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Tavoitteena on, että alijäämät olisi katettu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Rahoitusmallin valmisteli aikoinaan Sanna Marinin hallitus. Sitä kritisoivat nyt SDP, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät, jotka olivat viime vaalikaudella mallia hyväksymässä. Puolueet ovat arvostelleet muun muassa alijäämien kattamisen tiukkaa aikataulua.

Kokoomusedustajan mukaan aiheesta käyty keskustelu on hieman outoa.

– Ei nimittäin ole syytä antaa lisäaikaa. Se merkitsisi signaalia, […] että voidaan lopettaa nämä sopeutustoimet. Hanskat tippuu, Zyskowicz hämmästelee.

Jos hyvinvointialue ei yrityksistä huolimatta selviä alijäämän kattamisesta, on edessä arviointimenettely. Tällöin valtio ottaisi ohjat ja arvioisi hyvinvointialueen toteuttamia sopeutustoimia.

– Ja siinä arviointimenettelyssä […] tosiasiassa annetaan lisäaikaa, Zyskowicz linjaa.

– Eli tämä on vähän turhaa keskustelua, hän päättää.