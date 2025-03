Ben Zyskowicz: Mitkä puolueet ovatkaan enemmistö hyvinvointialueilla?

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kysyy Verkkouutisten BenTV:ssä, mitkä puolueet ovat nykyään vallassa hyvinvointialueilla.

Zyskowicz myöntää, että vanhushoivassa on tällä hetkellä suuria ongelmia. Henkilökuntaa ja rahoitusta ei ole riittävästi.

Hän kuitenkin muistuttaa, että hyvinvointialueet päättävät itse, miten ne valtiolta saamansa rahat käyttävät. Ne siis saavat itse päättää, kuinka suuri osa potista kohdistetaan hoivaan.

– Ja tiedättekö, että 21:stä hyvinvointialueesta keskusta on suurin puolue yhdeksässä. […] 16:lla hyvinvointialueella 21:stä nykyisillä oppositiopuolueilla on enemmistö, Zyskowicz kertaa.

Zyskowiczin mukaan propagandaa kuitenkin riittää. Hän lainaa Helsingin Sanomissa julkaistun eläkeläisen Marketta Rouvisen mielipidekirjoitusta, jonka mukaan hallituksen antamilla almuilla rahaa jaetaan yksityisille terveys- ja hoivajäteille.

Kokoomuskonkari ei tällaista väitettä niele.

– Totuus on se, että tänä vuonna nämä ”almut”, mitä hallitus on antanut lisää hyvinvointialueille, on 2,2 miljardia euroa, Zyskowicz linjaa.

– Yksityissektorin potilaat saa tänä vuonna lisää 80 miljoonaa euroa.

Hän vetoaakin mielipidekirjoituksen kirjoittajaan, ja toteaa hänen langenneen opposition luomiin vääriin mielikuviin.

– Olette opposition valheellisen propagandan uhri. Anteeksi vain, sanon tämän näin suoraan, Zyskowicz päättää.