Ben Zyskowicz HS:lle: Hallitus suhtautuu poliittisiin lakkoihin liian löperösti

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz arvelee Helsingin Sanomien haastattelussa, että perustuslakivaliokunnan merkitys tulee korostumaan tämän vaalikauden aikana.

Zyskowiczin mukaan asioita viedään liian matalalla kynnyksellä perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Valiokuntien kuulemilla asiantuntijoilla on niin ikään omat arvonsa, jotka vaikuttavat väkisinkin valiokuntien tulkintoihin, Zyskowicz toteaa.

– Olen huolissani siitä, että oppositio pyrkii estämään hallituksen säästölakien säätämistä vetoamalla perustuslakivaliokunnassa niin sanottuun heikennyskieltoon, Zyskowicz sanoo.

Heikennyskiellon mukaan etuuksien heikentäminen olisi perusoikeuksien vastaista. Kansanedustaja ei itse kuitenkaan näe, että perustuslaki tuntisi heikennyskieltoa, mutta aihe aiheuttaa asiantuntijoiden keskuudessa eriäviä näkemyksiä.

Ben Zyskowicz arvelee myös, että käynnissä oleva vaalikausi tulee olemaan erityisen jännitteinen hallituksen kaavailemien suurten leikkausten ja työmarkkinauudistusten takia. Lisäjännitteitä tilanteeseen tuovat myös todennäköisesti toteutuvat poliittiset lakot, joihin Zyskowicz on aina suhtautunut pitkin hampain.

– Kuka on päättänyt, että ammattiliittojohtajilla on jokin ylimääräinen äänioikeus, jolla he voivat käytännössä pyrkiä estämään eduskuntaa ja sen luottamusta nauttivaa hallitusta toimimasta? Zyskowicz kysyy.

Zyskowicz kuitenkin myöntää HS:n haastattelussa, että poliittiset lakot ovat nimenomaan eduskunnan tekemän lainsäädännön sallimia. Konkaripoliitikon mielestä on myös eduskunnan oikeus muuttaa asiaa koskevaa lainsäädännöllistä puutetta.

Hänen mukaansa poliittisia lakkoja ei tulisi sallia lainkaan niiden olemattomien demokraattisten perusteiden takia.

– Nykyhallitus on siinä mielessä lepsu ja löperö, että se ei ole kokonaan kieltämässä poliittisia lakkoja vaan on sallimassa korkeintaan 24 tunnin poliittiset lakot. Siinäkin ajassa pystytään aiheuttamaan ulkopuolisille syyttömille työnantajille ja heidän asiakkailleen ja koko kansantaloudelle suurta vahinkoa, Zyskowicz sanoo.