Belgorod julisti hätätilan – kuvernööri anoo sitä jo koko Venäjälle

Belgorodin alueelle on julistettu hätätila. Asiasta kertoo Belgorodin alueen kuvernööri Vjatšeslav Gladkov Telegram-kanavallaan. Hätätilan julistamisen taustalla on Belgorodin sijainti Kurskin alueen itäpuolella. Belgorodia rajaa etelässä valtioraja Ukrainan kanssa. Ukraina on ylittänyt rajan varsinkin Kurskissa, mutta myös Belgorodissa. Kyliä ja pikkukaupunkeja rajan tuntumassa on ryhdytty evakuoimaan siviiliväestöstä aiemmin kuluvalla viikolla.

Gladkov vetosi Venäjän hallitukseen, jotta koko liittovaltion alueella julistettaisiin hätätila.

Gladkovin mukaan Ukrainan pommitukset ovat tuhonneet alueella taloja sekä surmanneet ja haavoittaneet siviilejä. Maanantaina Gladkov kirjoitti myös, että Ukrainan asevoimat olisi jo pelkästään sunnuntain aikana hyökännyt kohteisiin Belgorodin alueella 40 kertaa ja tehnyt alueelle 42 lennokki-iskua. Keskiviikon vastaisena yönä kuvernööri varoitti myös ohjusuhkasta koko Belgorodin alueella – sama on toistunut jo lukuisina edeltävinä päivinä.

Kurskin alueella Ukrainan joukkojen hallussa on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tiistaisen ilmoituksen mukaan jo 74 asutuskeskusta. Vahvistamattomien tietojen mukaan Ukrainan joukkoja on siirtynyt rajan yli myös Belgorodin alueella. Kurskin alueella Ukraina hyökkäsi rajan yli viime viikon tiistaina ja on onnistunut valtaamaan laajan maa-alueen.

Ukrainan asevoimien tiedottaja Heorhii Tykhyi muistutti tiistaina Ukrinform-julkaisun mukaan, että Venäjä on alkukesästä lähtien tehnyt yli 2 000 iskua Kurskin alueelta Ukrainan Sumyn alueelle. Tykhyi huomautti näin, että Ukrainan toimet Venäjän puolella rajaa ovat täysin laillisia.