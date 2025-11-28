Belgian pääministeri: Jäädytettyjen varojen käyttö vaarantaisi rauhansopimuksen

Belgian pääministeri Bart de Wever varoittaa, että Venäjän jäädytettyjen varojen käyttäminen Ukrainan tukemiseen voisi romuttaa mahdollisuudet rauhansopimukseen.
Asiasta kertoo Financial Times, joka on nähnyt Belgian lähettämän kirjeen Euroopan komissiolle.
– Kiireellinen eteneminen ehdotetussa korvauslainajärjestelmässä aiheuttaisi sivuvaikutuksena sen, että EU käytännössä estäisi mahdollisuuden tulevaan rauhansopimukseen, kirjeessä todetaan FT:n mukaan.
Euroopan komissio on ehdottanut, että jäädytetyt varat annettaisiin lainamuotoisena rahoituksena Ukrainan jälleenrakentamiseen. Summa olisi noin 140 miljardia euroa.
Kaikkiaan EU on jäädyttänyt Venäjän varoja noin 210 miljardin euron arvosta. Näistä 185 miljardia euroa on Brysselissä sijaitsevassa arvopaperikeskus Euroclearin hallussa.
Useimmat EU-maat kannattavat varojen käyttöönottoa, mutta asiaa vastustava Belgia pelkää Venäjän vastatoimia ja oikeudellisia seuraamuksia.
Belgian pääministeri vaatii kirjeessään, että muut jäsenmaat antaisivat Euroclearille sitovat takaukset jäädytettyihin varoihin, jos laina epäonnistuisi tai Venäjän varoihin kohdistetut pakotteet kumotaan.
Hän myös pyytää muita EU-maita jakamaan kaikki mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Lisäksi hän vaatii, että myös muita EU-maissa sijaitsevia jäädytettyjä varoja käytetään Ukrainalle annettavan jälleenrakennuslainan rahoittamiseen.