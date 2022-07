Belgia toiminut venäläisten vakoojien ”ampiaispesänä” – 21 diplomaattia karkotettu

Belgia on toiminut vuosien ajan venäläisten vakoojien ”ampiaispesänä”, kertoo eurooppalainen verkkolehti EUobserver.

Lehti on julkaissut listan 21 Belgian karkottamasta venäläisestä diplomaatista. Lehden tietojen mukaan monet diplomaatit ovat toimineet Venäjän turvallisuuspalvelun (FSB), sotilastiedustelu GRU:n tai ulkomaantiedustelun (SVR) palveluksessa.

Vakoojat vaikuttavat etsineen tietoja sotilas- ja liikesalaisuuksista, suojelevan venäläisen liike-elämän etuja Belgiassa sekä pitäneen silmällä maassa asuvia venäläisiä.

Yhteensä 21 karkotetusta vakoojasta kaikki ovat miehiä. He ovat enimmäkseen 40-vuotiaita.

Vanhin karkotettu vakooja on 62-vuotias avustaja Sergei Ignatov ja nuorin 28-vuotias apulaiskonsuli Sergei Spirin.

Listalla ovat mukana myös Venäjän Antwerpenin pääkonsuli George Kuznetsov ja Venäjän Belgian-suurlähetystön teknikko Vadim Artjušov.

Lisäksi listalla on mainittu useita suurlähetystössä työskennelleitä entisiä avustajia.

EUobserver-lehden haastatteleman nimettömän turvallisuuslähteen mukaan erityisesti SVR:n tiedustelijat ovat kohteliaita ja hyvin koulutettuja.

– Heidät on koulutettu sulautumaan yhteen ja olemaan mahdollisimman harmaita, lähde sanoo verkkolehdelle.

