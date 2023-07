Bahmutissa intensiivisiä taisteluja – ISW: Ukraina saavuttanut ”taktisesti merkittäviä” voittoja

Bahmutista on tullut jälleen yksi Ukrainan sodan intensiivisimmistä rintamista. Iso-Britannian tuore tiedosteluraportti kertoo, että viimeisten seitsemän päivän aikana Bakhmutissa on käyty kovia taisteluja.

Ukraina on myös saavuttanut raportin mukaan tasaisesti voittoja Venäjän hallitsemilla alueilla kaupungin pohjois- ja eteläosissa.

Myös sotaa seuraavan Institute for the Study of War (ISW) eilinen katsaus kertoo Ukrainan joukkojen saavuttamista ”taktisesti merkittävistä” voitoista Bahmutin alueella. Ukrainalla on käynnissä useita vastahyökkäysoperaatioita eri rintaman sektoreilla.

ISW:llä oleva kuvamateriaali vahvistaa Ukrainan edistymistä lähellä Yahidnea, aivan Bakhmutista pohjoispuolella. Osittainen menestys on saavutettu myös lähellä Klishchiivkaa, Bakhmutista lounaaseen.

Venäjän joukoilla näyttää olevan monenlaisia vaikeuksia puolustusrintamalla.

Brittitiedustelun mukaan venäläiset joukot ovat todennäköisesti epämotivoituneita samalla, kun kyky paikantaa ja iskeä Ukrainan tukikohtiin on osoittautunut heikoksi.

ISW:n mukaan Venäjä on lähettänyt merkittävän osan sen itäisen joukkojen ryhmästä Etelä-Ukrainaan. Siirto on mahdollisesti merkki etelässä olevien joukkojen puolustuksen hauraudesta.

ISW:n raportissa korostetaan, että vaikka Venäjän puolustus on Etelä-Ukrainassa valtava, se ei ole ylitsepääsemätön: jos Ukrainan joukot saavuttavat operatiivisen läpimurron, Venäjän joukot saattavat joutua luopumaan valmiista puolustusasemista ilman operatiivisten reservien merkittävää tukea.

Venäjän joukkojen mahdollinen vetäytyminen aiheuttaisi sille merkittäviä haasteita, varsinkin jos joukot ovat kuluneet ja ilman tukea.