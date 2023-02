Bahmutin tilanne heikkenee, ”ihmisaaltoina” tehdyt hyökkäykset jatkuvat

Ukrainan asevoimien tilanteen varoitetaan muuttuneen yhä tukalammaksi Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin luona, jonka ympäristössä on käyty kiivaita taisteluita jo yli puolen vuoden ajan.

Wagner-ryhmän palkkasotilaat julkaisivat viikonloppuna kuvan kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan Jahidnen kylän luota. Ukraina vastasi tilanteeseen räjäyttämällä paikallisen padon venäläisjoukkojen etenemisen hidastamiseksi.

Asiantuntijat arvioivat Ukrainan käyvän alueella liikkuvaa puolustustaistelua tappioiden välttämiseksi. Venäjä on sen sijaan pystynyt ylläpitämään hidasta etenemistään vain kärsimällä raskaita tappioita.

Ukrainalaisjoukkojen kerrottiin tehneen aiemmin vastahyökkäyksen Bahmutin luonaispuolella eteneviä venäläisjoukkoja vastaan saarrostusuhan välttämiseksi. Kaupunkiin johtavat huoltotiet ovat Venäjän tykistötulen kantaman sisällä.

Alueella taisteleva ukrainalaissotilas sanoo Venäjän keskittäneen kaikki taistelukykyiset yksikkönsä Donetskin ja Luhanskin alueille. Hänen mukaansa rynnäkköjä on tehty ilman ilmavoimien ja panssarivaunujen tukea.

– Heillä on jäljellä vain paljon jalkaväkeä, jota he yrittävät käyttää poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi, sotilas kertoo julkaisemallaan videolla.

Venäläisjoukkojen taistelutahdon väitetään heikentyneen.

– Joukkoja ei ole loputtomasti, eikätkä he ole niin innokkaita kuolemaan. Heitä on juossut pois rintamalta, tämä on selvää, sotilas sanoo.

Hän myöntää tilanteen olevan erityisen vaikea kaupungin pohjois- ja eteläpuolella.

– He lähettävät tykinruokaa itsemurhahyökkäyksiin valloittaakseen kerrallaan yhden metrin. Voittaakseen sodan heidän on vallattava Bahmut. Mutta kuten näemme, puolustus kestää edelleen ja kaupungissa liehuu Ukrainan lippu, sotilas toteaa.

Just a better overview around Bakhmut. I don't think RuAF are able to utilize heavy equipment effectively around Bakhmut. This might be one reason for why the AFU are able to keep fighting in Bakhmut even if most access roads technically should be under RU fire control. pic.twitter.com/1r6Rba3zEa

— Def Mon (@DefMon3) February 26, 2023