Ay-liikkeen rummutus antaa väärän kuvan – ”Työntekijän oikeuksia ei olla romuttamassa”

Kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) kirjoittaa päiväkirjamerkinnässään, että lakkojen ympärillä käyty keskustelu on polarisoitua ja värittynyttä. Meneillään olevaa valtataistelua on hänen mukaansa vaikea ymmärtää.

– Ammattiyhdistysliikkeen viestiä rummutetaan enemmän ja siitä tulee siten monelle myös enemmän totta, kommentoi Aalto-Setälä.

Aalto-Setälän mukaan myös hallituksen viesti olisi voinut olla kirkkaampi.

– Työministeri Arto Satonen osaa perustella uudistukset erinomaisesti, mutta Arton ääni ei melussa kuulu.

– Hallitus ei ole romuttamassa työntekijöiden oikeuksia eikä hylkäämässä sopimista vaan päinvastoin. Hallitus sallisi sopimisen myös liittoihin kuulumattomille. Ja rajoittaisi poliittisia lakkoja ja tukilakkoja, jottei riidan ulkopuolisille koituisi haittaa. Nyt yhden konepajan työehtoriita voi sulkea kaikki maan satamat, Aalto-Setälä toteaa.

Suomen ongelma kansanedustajan mukaan on, että meillä ammattiyhdistysliike on poliittinen toimija, jolla on työmarkkinauudistuksiin veto-oikeus.

– Hallitusta voi vastustaa panemalla maan yritykset ja viennin kiinni. Siksi esimerkiksi Ruotsissa 25 vuotta sitten tehdyt uudistukset ovat Suomessa jääneet tekemättä.

Tämän viikon lakot aiheuttavat arviolta yli 360 miljoonan euron kustannukset.

– Pelkään pahoin, että laskun maksavat lopulta juuri he, joiden etuja tässä väitetysti puolustetaan, Aalto-Setälä sanoo.

Työministeri Arto Satonen (kok.) toteaa X-päivityksessään, että mielenosoituksen ja poliittisen lakon ero on se, että jälkimmäinen tehdään työajalla.

– Lakot aiheuttavat ongelmia työnantajalle eli omalle palkanmaksajalle, sekä sivullisille. Sen vuoksi poliittisille lakoille tarvitaan pelisäännöt ja työrauhalakia pitää uudistaa.

Kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) toivoo, että ”turha haitanteko nyt vihdoin jää tähän”.

– Lakot vahingoittavat sivullisia suomalaisia ja omaa palkanmaksajaa, joilla ei ole mitään tekemistä hallituksen päätöksenteon kanssa. Hallitukseen taas lakoilla ei ole vaikutusta, hän kirjoittaa.

Aalto-Setälä muistuttaa, että työmarkkinajärjestöillä on onneksi toukokuun loppuun asti aikaa tuoda oma vaihtoehtoinen mallinsa.

– Varmasti on myös yksityiskohtia, joissa molemmin puolin voisi joustaa, hän arvelee.

Mielenosoituksen ja poliittisen lakon ero on se, että jälkimmäinen tehdään työajalla. Lakot aiheuttavat ongelmia työnantajalle eli omalle palkanmaksajalle,sekä sivullisille. Sen vuoksi poliittisille lakoille tarvitaan pelisäännöt ja työrauhalakia pitää uudistaa. #lakko #työrauha — Arto Satonen (@artosatonen) February 1, 2024