Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi hieman

Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa yhteensä 339 200, mikä on 33 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 8 300 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyysjaksoja alkoi kuitenkin 7 400 vähemmän kuin vuosi sitten ilmenee ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Työllisyyskatsauksesta.

– Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää kuntien työllisyyspalveluiden asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut, KEHA-keskuksen tutkija Mia Pylkkönen taustoittaa.

Kokoaikaisesti lomautettuja oli heinäkuussa yhteensä 18 900 henkilöä, mikä on 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja 1 500 enemmän kuin kesäkuussa. Kaikkiaan lomautettuja – lyhennettyä työviikkoa tekevät mukaan luettuna – oli heinäkuun lopussa koko maassa 27 800, mikä on tuhat vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui

– Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli heinäkuussa 128 800. Määrä on 30 200 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 62 100, mikä on 9 900 enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, kertoo Pylkkönen.

Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 41 900, eli 5 300 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa.

Nuorten työttömyyksistä 45,6 prosenttia päättyi tammi-heinäkuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä. Osuus laski 8,8 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Työttömistä työnhakijoista 82 600 oli yli 55-vuotiaita, mikä on 6 900 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 55-vuotiaiden työttömyyksistä ennen kolmen kuukauden työttömyyttä päättyi tammi-heinäkuussa 42,6 prosenttia. Muutos vuoden takaiseen on -14,8 prosenttiyksikköä.

– Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin heinäkuun aikana 27 200, mikä on 2 200 enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Lukumäärällisesti kasvu oli suurinta rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä, jossa uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 2 200:lla viime vuoden heinäkuusta.

– Lukumäärällisesti eniten laskua oli puolestaan asiantuntijoiden ammattiryhmässä, jossa uusia työpaikkoja ilmoitettiin heinäkuussa 1 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan heinäkuussa oli avoinna 49 200 työpaikkaa, mikä on tuhat enemmän kuin vuosi sitten, Pylkkönen summaa.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa 69 300 henkilöä, mikä on 32 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.