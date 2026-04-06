Autoliitto vaatii puolueilta kantaa tieveroon

Autoilijoiden etua ajava Autoliitto vaatii puolueita ottamaan julkisesti kantaa liikenteen verotuksen tulevaisuudesta. Autoliitto haluaa puolueilta avoimen kannan esimerkiksi mahdollisesta tieveron käyttöönotosta ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

Keskustelu tieverosta liittyy toissaviikolla julkaistuun raporttiin liikenteen verotuksen ja rahoituksen nykytilasta ja uudistamisesta. Raportissa todettiin valtion verotulojen alenevan nopeasti muun muassa autojen energiatehokkuuden ja liikenteen sähköistymisen vuoksi.

Autoliitto vastustaa sähköautoilun verotuksen kiristämistä jyrkästi.

– Verotulojen aleneminen johtuu siitä, että ihmiset ovat toimineet halutulla tavalla eli hankkineet vähäpäästöisempiä autoja. On aika ristiriitaista, että nyt esimerkiksi sähköauton valinnasta haluttaisiinkin rangaista, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa tiedotteessa.

– On myös virheellinen käsitys, että sähköautoilija ei maksaisi veroja. Kyllä sähkössä on veroa ja sähköautoista maksetaan ajoneuvovero käyttövoimaverolla höystettynä. Myös huolloissa ja palveluissa ja auton hankinnassakin on arvonlisäveroa, vaikka autoveroa sähköautoilla ei ole. Suomessa liikenteen sähköistyminen ei ole tarkoittanut auton omistamisen ja käytön kustannusten alenemista.

Myöskään tievero ei Autoliiton mukaan olisi hyvä ratkaisu veropotin vajeen korjaamiseksi. Sen mukaan hyötysuhde olisi huono ja järjestelmän hallinnointi kallista.

– Mallissa kilometrikohtainen tievero määräytyisi auton omistajan asuinpaikkakunnan mukaan, ei sen mukaan, missä autolla ajetaan. Ongelmana on myös se, että veronmaksajien puolesta päätettäisiin, millä alueilla asuvat tarvitsevat autoa ja millä ei. Oman auton käyttötarve ei riipu kotiosoitteesta, vaan elämäntilanteesta. Sama matka tehtynä yhteen suuntaan ei voi verottaa eri tavalla toiseen suuntaan tehtynä autonomistajan kotiosoitteen perusteella, Nieminen linjaa.

Autoliiton mukaan tähän mennessä puolueista SDP, Kokoomus ja Keskusta ovat ilmoittaneet suhtautuvansa kilometriveroon suotuisasti.