Autokauppojen konkurssit nopeassa nousussa

Tilastokeskuksen tuore raportti kertoo autokauppojen ahdingon syvenevän. Konkurssit kaksinkertaistuivat viime vuonna ja suunta jatkuu samana. Vuonna 2023 viisikymmentä autokauppaa teki konkurssin. Alkuvuodesta 2024 jo toistakymmentä alan yritystä on ilmoittanut maksukyvyttömyydestä.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala arvioi alan tilannetta Tekniikka & Talous -lehdelle.

– Autohankintoja on jouduttu rahoittamaan aiempaa kalliimmalla lainarahalla, mikä on rokottanut kannattavuutta. Korot ovat nousseet myös asiakkaiden lainoissa eikä pienillä autoliikkeillä ole juurikaan mahdollisuuksia korkokampanjoihin. Sekin on vähentänyt kysyntää, Lausala toteaa lehdelle.

Konkurssiaalto on pyyhkinyt markkinoilta erityisesti pieniä autoliikkeitä. Vaikka uusien autojen kauppa on tyrehtynyt, myydään vaihtoautoja yhä siedettävästi. Käytetyistä autoista puolet myydään autoliikkeissä.

Autoalalla katsotaan, että kehityksessä on kyse markkinoiden luonnollisesta uudistumisesta. Edulliseen velkaan nojanneet kauppiaat kaatuvat korkojen noustessa. Myös käytettyjen autojen rahtaaminen ulkomailta on kallistunut. Vaikeassa tilanteessa vakaat yhtiöt pysyvät pinnalla.

Samalla alan sisäinen uudistuminen, kuten nettikaupan kasvu, rokottaa perinteisiä alihankintaketjuja. Kuluttajien välisten nettimyyntialustojen yleistyminen haastaa myös suuria toimijoita. Niiden kyky vastata kilpailuun on silti pieniä parempi.

Autoalalla luotetaan siihen, että autokauppojen määrä kääntyy kasvuun yhtä aikaa muun talouden kanssa. Nykyisessä, heikossa suhdanteessa kyydin uskotaan olevan vielä kovaa. Positiivisen luottorekisterin astuminen voimaan toukokuussa paljastanee monen toimijan todellisen taloustilanteen, alalla uskotaan.