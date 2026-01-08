Autokauppa vilkastui, nämä autot viedään nyt käsistä

Autokauppa kääntyi viime vuonna kasvuun. Asia ilmenee autoliike J. Rinta-Joupin myyntitilastoista. Ketjun liikkeissä autojen myynti kasvoi jopa 22 prosenttia viime vuoden aikana.

Erityisen vahvaa kehitys oli käytetyissä ajoneuvoissa, joiden myynti kasvoi 24 prosenttia aikana, jolloin käytettyjen ajoneuvojen markkina kehittyi selvästi maltillisemmin.

Vahvasti tähtäimessä ollut 30 000 myydyn ajoneuvon raja ylittyi viime vuonna selvästi. Rajapyykin ylitys oli ensimmäinen laatuaan yrityksen lähes 40-vuotisen historian aikana.

– Vuosi 2025 osoitti, että pitkäjänteinen tekeminen, rohkeat päätökset ja arjen perusasiat ratkaisevat myös haastavassa markkinassa. Kasvun taustalla on ennen kaikkea henkilöstömme osaaminen ja kyky vastata asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Tämä antaa meille vahvan pohjan katsoa luottavaisesti myös tulevaan, toteaa toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi tiedotteessa.

Ajoneuvolajeista suurin prosentuaalinen kasvu nähtiin käytettyjen pakettiautojen myynnissä, joka kasvoi jopa 46 prosenttia. Taustalla oli tietoinen panostus valikoimaan ja henkilöstöön, erityisesti yritysasiakkaiden tarpeita silmällä pitäen.

Vuoden aikana asiakaskäyttäytymisessä nähtiin selvä muutos. Ostaminen rohkaistui ja etäkaupan osuus kasvoi edelleen. Syyskuussa lanseerattu 14 päivän palautusoikeus kaikkiin käytettyihin ajoneuvoihin madalsi osaltaan ostopäätöksen kynnystä ja lisäsi asiakkaiden luottamusta.

– Viime vuonna onnistuimme yhdistämään kiinnostavan valikoiman, houkuttelevan hinnoittelun ja sujuvan ostoprosessin. Kahden viime vuoden aikana myyntivolyymimme on kasvanut yhteensä jopa 47 prosenttia. Se vahvistaa näkemystä siitä, että tekemämme valinnat ovat olleet oikeita ja asiakkaiden luottamus on säilynyt vahvana, Juha Rinta-Jouppi jatkaa.