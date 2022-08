Autokauppa on romahtanut alkuvuonna

Heinäkuussa rekisteröitiin 5 503 uutta henkilöautoa, mikä on 26,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 49 006, joka on 23,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa oli vastaavasti heinäkuussa viime vuotta hiljaisempaa. Käytettyjen henkilöautojen myynti väheni noin 16 prosentilla viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on tammi-heinäkuussa käyty noin 11,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 15,7 prosenttia oli täyssähköautoja ja 20,6 prosenttia ladattavia hybridejä. Ei-ladattavien hybridien osuus oli 32,9 prosenttia. Dieselautojen osuus oli yhteensä 9,6 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus on tammi-heinäkuussa ensirekisteröidyistä autosta ollut yhteensä 13,9 prosenttia ja ladattavien hybridien 20,1 prosenttia.

– Yhä useampi työsuhdeauto on ladattava auto. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 17 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja noin 30 prosenttia ladattavia hybridejä. Näin lähes puolet tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista on ollut ladattavia, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista hieman yli 40 prosenttia on ensirekisteröity yritysten käyttöön. Osuus on kasvanut hieman viime vuodesta. Yritysten hankkimista autoista suurin osa, noin 85 prosenttia, on työsuhdeautoja.

Yritysautoissa leasingin osuus on tänä vuonna kasvanut selvästi. Hieman yli puolet yritysten autoista on tänä vuonna hankittu leasingillä.

Kotitalouksien autohankinnoista edelleen vain pieni osuus, 4,7 prosenttia, on hankittu leasingillä. Yksityisleasingin osuus on hieman vähentynyt viime vuoteen nähden, jolloin se oli 5,0 prosenttia. Ylivoimaisesti yleisin tapa hankkia uusi auto on osamaksu, jonka osuus kotitalouksien autohankinnoista on hieman yli 60 prosenttia.

Kotitalouksien hankkimien autojen osuus on suurin bensiiniautoissa sekä ei-ladattavissa hybrideissä. Yritykset hankkivat suhteellisesti useammin dieselautoja ja ladattavia hybridejä kuin kotitaloudet.

Yksityisleasingin osuus on suurin ladattavilla autoilla ja kaasuautoilla. Kotitalouksien hankkimista ladattavista tai kaasuautoista noin kymmenen prosenttia on tänä vuonna hankittu yksityisleasingillä. Myös tämä osuus on hieman pienentynyt viime vuodesta, jolloin se oli lähes 13 prosenttia.