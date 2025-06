Autokauppa käy edelleen hitaalla

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan toukokuussa rekisteröitiin 6 851 uutta henkilöautoa, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Tammi-toukokuun aikana uusien henkilöautojen rekisteröintimäärät olivat kahdeksan prosenttia matalammalla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa 958 kappaletta. Määrä on 7,8 prosenttia edellisen vuoden toukokuuta suurempi. Tammi-toukokuun aikana pakettiautojen ensirekisteröintimäärä kasvoi 8,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Pakettiautomarkkinan piristyminen kertoo myös varovaista signaalia siitä, että Suomen talous on pohjakosketuksen saavuttanut ja taloudessa tapahtuu positiivistakin, kertoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala tiedotteessa.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin tammi-toukokuussa 1 261, mikä on 23,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Linja-autoja ensirekisteröintiin 132 eli 30,5 prosentti vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Autoliikkeistä käytettynä myytyjen henkilöautojen lukumäärä väheni tammi-toukokuussa 1,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Käytettyjen pakettiautojen osalta lukumäärä oli tammi-toukokuussa 0,1 prosenttia kasvussa.

Työsuhdeautot nopeuttavat käyttövoimamurrosta

Suomessa pakettiautoja ensirekisteröidään lähes yksinomaan yrityksille ja organisaatioille. Yritysten autohankinnoilla on kuitenkin iso merkitys myös uusien henkilöautojen kaupassa. Noin puolet henkilöautoista on ensirekisteröity yrityksille.

Työsuhdekäyttöön ensirekisteröidään vuosittain hieman alle 20 000 henkilöautoa, mikä on noin neljännes kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista.

Kun kotitalouksien kulutuskysyntä on viime vuosina ollut heikompaa, työsuhdeautojen osuus uusien henkilöautojen ensirekisteröinneistä on kasvanut.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallion mukaan työsuhdeautoilla on merkittävä rooli myös käyttövoimamurroksessa.

– Tänä vuonna työsuhdekäyttöön ensirekisteröidyistä henkilöautoista 75 prosenttia on ladattavia, kun kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista vastaava osuus on 56 prosenttia. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista täyssähköisiä on jo 50 prosenttia, kun niiden osuus viime vuonna oli 45 prosenttia ja vuonna 2023 osuus oli 40 prosenttia. Kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista täyssähköisiä oli alkuvuonna 34 prosenttia, hän kertoo.