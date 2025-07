Autokaupassa myönteinen piikki, ala toivoo romutuspalkkiota tueksi

Suomessa rekisteröitiin kesäkuussa 7449 uutta henkilöautoa, mikä on 10,1 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Tammi-kesäkuun aikana uusien henkilöautojen ensirekisteröintimäärät olivat edelleen matalalla, henkilöautoja ensirekisteröitiin 4,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

– Uusien henkilöautojen ensirekisteröintimäärät ovat olleet laskussa vuodesta 2018 asti. Hallituksen esittämä ja lausuntokierroksella nyt oleva autojen romutuspalkkio tuo positiivista virettä automarkkinaan ja sen myötä Suomen talouteen. Romutuspalkkiolla voi olla laajempiakin vaikutuksia yksityiseen kuluttajakysyntään, sillä positiiviset ostoaikeet autokaupoilla voivat poikia kysyntää myös muihin kestokulutushyödykkeisiin. Romutuspalkkio on perusteltu ennen kaikkea siksi, että sen myötä liikenteestä poistuu vanhoja turvattomia autoja ja tilalle saadaan turvallisempia ja vähäpäästöisempiä autoja, sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Romutuspalkkiokampanjassa kuluttaja saa 2000–2500 euron romutuspalkkioon viedessään vähäpäästöisen yli kymmenen vuotta vanhan auton kierrätettäväksi viralliseen kierrätyspisteeseen. Romutuspalkkion saaminen edellyttää, että kuluttaja on ollut auton omistaja tai haltija vähintään 12 kuukautta.

Suomessa on Pohjoismaiden vanhin autokanta: Suomessa autokannan keski-ikä on 13,6 vuotta, kun se Ruotsissa on 11 vuotta, Tanskassa 9,6 vuotta ja Norjassa 11,1 vuotta.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin Suomessa 1034 kappaletta kesäkuussa. Määrä on 1,1 prosenttia edellisen vuoden kesäkuuta suurempi. Tammi-kesäkuun aikana pakettiautojen ensirekisteröintimäärä kasvoi 7,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Uusia kuorma-autoja ensirekisteröitiin tammi-kesäkuussa 1518, mikä on 23,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana ja linja-autoja 168 eli 35,1 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Autoliikkeistä käytettynä myytyjen henkilöautojen lukumäärä väheni tammi-kesäkuussa 0,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.