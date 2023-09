Autoilijoita muistutetaan syksyn onnettomuusriskeistä

Fintraffic ja Liikenneturva muistuttavat, että turvavälit on pidettävä liikenteessä vuodenajasta riippumatta, mutta erityisen tarkkana niiden suhteen täytyy olla vuoden pimeimpään aikaan, kun sääolosuhteet haastavat tien päällä tavallista enemmän.

Oma ajotapa tuleekin aina mukauttaa vallitseviin ajo-olosuhteisiin ja muuhun liikenteeseen, mikä tarkoittaa usein myös turvavälien pidentämistä ja oman ajonopeuden laskemista.

– Fintrafficin tieliikennekeskuksesta katsottuna turvallinen liikenne sujuu vain ja ainoastaan yhteispelillä. Tämä tarkoittaa meille jokaiselle etenkin riittävän pitkän turvavälin pitämistä edellä ajavaan, sanoo yksikön päällikkö Mika Jaatinen Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta.

– Turvavälit korostuvat entisestään näin syksyn haastavissa ajo-olosuhteissa, jolloin jokainen sekunti on kallis onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteissa. Kesällä, hyvillä ja kuivilla keleillä, 100 kilometrin vauhdissa 100 metrin turvaväli voi hyvinkin riittää, mutta sateella jarrutusmatka kasvaa huomattavasti. Älä siis aliarvioi turvavälin merkitystä, hän jatkaa.

Vesiliirto uhkaa sadekelillä

Syksyn sade- ja sumukelit vaikeuttavat ajo-olosuhteita ja heikentävät näkyvyyttä. Myös vesiliirron vaara kasvaa.

– Jos olosuhteet tai liikennetilanne vaikeuttavat ajamista, on syytä pudottaa nopeutta. Alhaisemmalla nopeudella havaintojen tekemiseen jää enemmän aikaa, pysähtymismatka ja -aika lyhenevät, auton hallintamahdollisuudet paranevat ja turvatekniikastakin on enemmän hyötyä, luettelee suunnittelija Toni Vuoristo Liikenneturvasta.

– Alhaisempi ajonopeus ehkäisee tehokkaasti myös vesiliirtoa. Vesiliirtoon voi joutua vähemmälläkin vesimäärällä, mutta mitä enemmän tiellä on vettä, sitä enemmän riski kasvaa. Sateella tulisi olla erityisen valppaana ja valita ajolinja niin, ettei aja lätäköistä tai ainakin hidastaa ennen niitä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kohdalla on roiskuttamista vältettävä. Aivan kuorma-autojen tai bussien takana ajamista on myös hyvä ”röppökelillä” välttää, Vuoristo jatkaa.

Jos sade on niin kova, että se haittaa merkittävästi näkyvyyttä tai aiheuttaa epävarmuutta oman ajotaidon suhteen, on syytä pysäköidä auto tien sivuun turvalliseen paikkaan.

Ennen liikenteeseen lähtöä kannattaa katsastaa keliennuste. Huonon ajokelin uhatessa voi tällöin matkaan varata enemmän aikaa ja reittiä suunnitella muutoinkin etukäteen.

Fintraffic ja Liikenneturva huomauttavat, että liukkaalla kelillä renkaiden pito ei häviä itsestään. Pidon häviämisen aiheuttaa usein kuljettaja omalla toiminnallaan.

Pidon menettämisen estämiseksi pyri toimimaan näin:

• Lähde liikkeelle ja kiihdytä niin, etteivät vetävät pyörät lyö tyhjää.

• Aja kaarteeseen maltillisella nopeudella, jotta auto ei ohjaudu pois tieltä.

• Vältä ajamasta suurella nopeudella tien vesitäytteisiin ajouriin tai vesilammikoihin.

• Vältä voimakkaita ohjausliikkeitä.

• Huonolla kelillä ohituksia kannattaa välttää. Varomattomat ohitukset voivat johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen, joka useimmiten tapahtuu kuljettajan palatessa omalle kaistalle ohituksen jälkeen.

• Kiinnitä huomiota ajoissa auton renkaiden kuntoon.