Autoilija vitsailee videolla poliisin lahjomisesta – “huonoa käytöstä”

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut Twitterissä videon tilanteesta, jossa poliisin pysäyttämä autoilija vitsailee lahjomisella.

– Poliisi joutuu liikennevalvonnassa välillä haastaviin tilanteisiin. Lahjontavitsi on huonoa käytöstä ja matkapuhelimen käyttö on liikenneturvallisuusriski, josta poliisi määrää liikennevirhemaksun, Pasterstein kommentoi Twitterissä.

Videolla poliisi puhalluttaa kyseisen autoilijan ja huomauttaa tätä matkapuhelimen käytöstä.

– Se on tällaisissa haastavissa keliolosuhteissa, missä on paljon jalankulkijoita niin se [puhelimen käyttö] on turvallisuutta haittaavaa hommaa, poliisi sanoo videolla.

Kun poliisi ilmoittaa kirjoittavansa miehelle liikennevirhemaksun matkapuhelimen käytöstä, tämä yrittää vitsailla maksavansa sen pimeästi.

– Totta kai mä vitsejä ymmärrän, mutta mä myös sanon, että mä en halua kuulla tuollaisia, koska ne eivät ole hyviä vitsejä, poliisi vastaa miehelle.