Autoalalta kolme esitystä kehysriiheen – polttoaineen hinta nousee ennemmin tai myöhemmin

Autoala esittää hallituksen kehysriiheen kolmea politiikkatoimea, jotka vähentävät sen mukaan painetta korottaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta.

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen hankintakannustinta tulee autoalan mukaan jatkaa vuoteen 2030 asti. Kannustin on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan työsuhdekäytössä olevien vähäpäästöisten autojen verotusarvokannustin on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi vähentää liikenteen päästöjä. Keskimäärin 20-25 prosenttia ensirekisteröidyistä autoista on työsuhdeautoja.

Autoala toivoo myös kaasu-, sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien käyttöajan jatkamista. Toistaiseksi vähäpäästöisten kuorma- ja pakettiautojen kanta Suomessa on vielä pieni. Nykyisten hankintatukien hakuaika päättyy vuoden lopussa.

Kolmanneksi ala perää julkisten latauspisteiden sekä kuorma- ja linja-autovarikoilta ladatun uusiutuvan liikennesähkön liittämistä jakeluvelvoitteeseen.

Tiedotuskeskus muistuttaa, että Suomen autokanta on Länsi-Euroopan vanhin ja liikenne on Suomessa EU-maiden toiseksi kireimmin verotettua.

– Lisäksi EU-maiden kanssa yhdessä sovitut niin sanotun taakanjakosektorin päästötavoitteet ja sen myötä väistämätön biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen korotus tulevat nostamaan kuljetuskustannuksia lähivuosina. Samoin EU:n polttoainejakelijoiden päästökauppa tulee ennemmin tai myöhemmin nostamaan polttoaineen hintaa, Autoalan Tiedotuskeskuksen tiedotteessa sanotaan.

Autoveron korottaminen ei autoalan mukaan lisäisi verotuloja vaan vähentäisi niitä, koska se siirtäisi kysynnän painopisteen kotimaisesta uuden auton kaupasta ulkomailta käytettynä tuotaviin autoihin ja siten myös arvonlisäverotuotot romahtaisivat.

Tällä hetkellä uusien autojen kysyntä on taantumasta, korkotasosta ja käyttövoimamurroksesta johtuen ennätysmäisen matalalla.