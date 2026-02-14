Aurinkoa etelään ja itään, pohjoisessa paukkuu kova pakkanen

Kuluvalle viikonlopulle on luvassa pääosin poutaista pakkassäätä, kertoo Forecan tuore ennuste.

– Lauantaina maan etelä- ja itäosassa sää on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa sekä paikoin lännessä on edelleen pilvilauttaa, joka kuitenkin rakoilee päivän aikana. Pilvisillä alueilla voi siellä täällä sataa kevyttä pakkaslunta, meteorologi Anna Latvala kertoo Forecan uutisessa.

Päivälämpötilat lauantaina vaihtelevat pääosin –10 ja –20 asteen välillä. Heikko tuuli lisää hieman pakkasen purevuutta.

Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla on hieman leudompaa. Lapissa mittari painuu jopa reippaasti alle 20 asteen.

Sunnuntaina sää muuttuu pilvisemmäksi, mutta paikoin paistaa jälleen aurinko. Pakkasta on maan länsiosassa 2–10 astetta, etelä- ja itäosassa 8–15 astetta ja Lapissa 12–25 astetta.

Maanantaina sää ei juurikaan muutu, mutta lämpötilat voivat nousta hieman viikonloppuun verrattuna. Koko maassa lämpötila pysyy kuitenkin pakkasen puolella.