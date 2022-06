Atte Kaleva: Miksi valtio tukee Suomi-Venäjä-seuraa?

Julkisuudessa on kerrottu, että Suomi-Venäjä-seura on käyttänyt valtionapuja ehtojen vastaisesti. Vuosina 2015–2021 seura on saanut peräti 9,8 miljoonaa euroa valtionapuina ja tänä vuonnakin 824 900 euroa.

Kokooomuksen kansanedustaja Atte Kaleva vaatii hallitukselleen jättämässään kirjallisessa kysymyksessään opetus- ja kulttuuriministeriötä selvittämään seuran rahoitusta.

– Suomi-Venäjä-seura saa valtionapua lähes 90 euroa jäsentä kohti. Se on huomattavasti enemmän kuin vaikkapa maanpuolustusjärjestöjen saama tuki.

Kalevan mielestä koko järjestön tukemisen perusteet ovat oudot.

– Suomi-Venäjä-seura ei ole aito kansalaisjärjestö, vaan sen koko olemassaolo on perustunut valtioiden myötävaikutukseen ja rahoitukseen. Historiallisesti seura on jäänne suomettumisen synkimmältä ajalta ja se on alun perin perustettu propagandakoneistoksi. Tätä tehtävää järjestö on koko historiansa ajan toteuttanut.

Kaleva sanoo, ettei Suomi-Venäjä-seura ei ole siinä mielessä vahingollinen, että sen toimintaa olisi tarpeen harkita kiellettäväksi. Hän kuitenkin toteaa, ettei Suomen valtion edun mukaista tukea järjestöä, eikä etenkään niin ylenpalttisesti kuin nyt tehdään.

-Miksi ihmeessä Suomen valtio tukee järjestöä, jonka alkuperäinen ja nykyinen tarkoitus on edistää vieraan ja vihamielisesti meihin suhtautuvan valtion etuja Suomessa? kysyy Kaleva.

Kansanedustaja vaatii ministeriötä selvittämään järjestötukia laajemminkin. Velalla elävän Suomen tulisi olla veronmaksajien varojen käyttämisessä tavallistakin tarkempi.

– Kolmannen sektorin ja järjestöjen perusajatus on olla itsenäisiä toimijoita. Aitojen kansalaisjärjestöjen toiminta ei voi perustua kokonaan tai edes merkittävimmiltä osin julkiseen rahoitukseen. Osa järjestöistä näyttääkin siirtyneen kolmannelta sektorilta osaksi julkista sektoria, eivätkä ne ole aidosti kansalaisten toiminnasta kumpuavia aatteellisia yhdistyksiä.

Kalevan mukaan valtion ei pidä tukea järjestöjä, joiden toiminta on aivan ilmeisesti Suomen ja suomalaisten edun vastaista. Myös valtionapujen väärinkäytöksiin on puututtava.

-Ehtojen vastaisesti käytetyt varat pitää pääsääntöisesti periä takaisin ja uusien myöntämiseen suhtautua aiempaa kriittisemmin. Kun väärinkäytöksiä todetaan, tulee myös aiempien vuosien käytännöt selvittää ja ryhtyä toimiin myös niiden suhteen.