Atte Kaleva: Migrin rooli on ongelmallinen

Maahanmuuttoviraston toiminta on herättänyt viikonloppuna runsaasti keskustelua sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat kertoi viraston hylänneen Suomessa sairaanhoitajaksi valmistuneen oleskelulupahakemuksen ja tehneen hänestä rikosilmoituksen. Mongoliasta muuttanut nainen oli halukas jäämään Suomeen koronahoitajaksi.

Maahanmuuttoviraston toimintaa on arvostellut muun muassa tietoturvayhtiö F-Securen perustaja ja Nokian hallituksen puheenjohtajana toiminut Risto Siilasmaa. Samoilla linjoilla on myös kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva, joka on linkittänyt Verkkouutisten artikkelin Siilasmaan kommentista Facebookiin.

– On ongelmallista, että humanitaarisen ja työperäisen maahanmuuton prosessit hoidetaan samassa paikassa. Olisikin järkevää siirtää työperäisen maahanmuuton lupaprosessit esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Työperäisen maahanmuuton pitää olla aina ensisijainen, ja maahantulijalle itselleen sujuvan ja houkuttelevin maahantulon väylä, Kaleva kirjoittaa.

Kalevan mukaan Suomen on aktiivisesti rekrytoitava työntekijöitä ulkomailta.

– On kuitenkin pidettävä huoli siitä, etteivät maahantulijat lyhyen työssäolojakson jälkeen siirry kuormittamaan sosiaalitukijärjestelmäämme.

Kokoomusedustaja muuttaisi tästä syystä sosiaaliturvan työperustaiseksi.

– Hyvä ratkaisu tähän olisi sosiaaliturvan muuttaminen työperustaiseksi. Maahan saisi kyllä helposti tulla tekemään työtä, mutta sosiaaliturva loppuisi samalla kun työsuhde loppuu.