Asuntomarkkinoilla kaksi shokkia samaan aikaan – ”Harvinainen tilanne”

Asuntomarkkinoilla on käynnissä kaksi samanaikaista shokkia, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen. Hänen mukaansa väestön ikääntyminen aiheuttaa rakenteellisen shokin asuntomarkkinoille, kun väestö vähenee ja asuntojen kysyntä laskee osassa Suomea. Tämän myötä myös syrjäseuduilla olevien asuntojen hinnat ovat laskeneet.

– Paljon puhuttu väestön ikääntyminen näkyy nyt ensiksi asuntomarkkinoilla. Nyt suhdanne- ja tämä ikääntymisen tuoma rakenneshokki ovat yhtä aikaa päällä. Harvinainen tilanne, Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kaikki alueet eivät kuitenkaan kärsi asuntojen arvon laskemisesta, vaikka väestö vähentyisikin, sanoo Pakarinen.

– Ei väestöään menettävillä alueilla mene automaattisesti huonosti. Esimerkkinä vaikka Lappi, jossa yksityinen sektori pyörii hyvin mm. matkailun ympärillä, Pakarinen perustelee.

Asuntomarkkinoiden kehityksestä ei Pakarisen mukaan ole käyty paljoa julkista keskustelua. Hän huomauttaa, että aihetta on hyvä nostaa esille. Pakarinen haluaa muistuttaa myös myönteisestä kehityksestä, jota asuntomarkkinoilla on tapahtunut. Asuntojen hintakehitys on hänen mukaansa pysynyt kurissa viime vuosina, kun asuntoja on rakennettu riittävästi kysyntään nähden.

– Liian vähälle huomiolle jää se erinomainen asia, että Suomessa asuntomarkkinoilla on viime vuosina toiminut markkinatalous, hän huomauttaa.

Suomalaisten varallisuus kostuu pitkälti asunnon omistamisesta. Asuntovarallisuuden rinnalla tulisi kuitenkin edesauttaa myös kotitalouksien rahoitusvarallisuuden kasvattamista, arvioi Pakarinen.

Lopuksi hän muistuttaa talouskasvun merkityksestä asuntomarkkinoiden tilanteen korjaamiseksi.

– Suomi tarvitsee talouskasvua. Se helpottaa tämänkin ilmiön ratkaisemista, Pakarinen toteaa.