Asuntolainojen korot laskivat – kuluttajahinnat jo miinuksella

Muun muassa savukkeiden ja kahvin hinnat nousivat.
Kahvien hintalappuja Citymarketissa Helsingissä 16. huhtikuuta 2025. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Kuluttajahinnat laskivat tammikuussa 0,2 prosenttia verrattuna viime vuoden tammikuuhun, kertoo Tilastokeskus.

Tammikuussa inflaatiota nosti eniten muun muassa savukkeiden, moniasuntoisten talojen kunnossapitomaksujen sekä kahvin hintojen nousu.

Inflaation nousua hillitsi eniten muun muassa asuntolainojen korkojen lasku sekä omakotitalokiinteistöjen hintojen lasku.

Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli -0,4 prosenttia. Pohjainflaation laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja -palvelut, lukuun ottamatta elintarvikkeita sekä energiaa, jotka sisältävät muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista hintojen vaihtelua.

Euroalueen inflaatio oli tammikuussa 2026 ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia.

