Asuntokauppa vilkastuu, perheillä yhä enemmän rahaa uuteen kotiin

Asuntokaupassa siirretään jalka jarrupolkimelta kevyesti kaasulle, ilmenee Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) tuoreesta asuntomarkkinakatsauksesta.

Kuluttajat näkevät Hypon mukaan oman taloutensa tilan jo kelvolliseksi, ja säntillinen säästäminen on kasvattanut kotitalouksien puskureita.

– Oma talous kestäisi jo kaupat monessa perheessä, mutta työttömyyden kasvu ja julkisen talouden haasteet hidastavat yhä päätöksiä, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen sanoo tiedotteessa.

Hypon mukaan jo parin vuoden ajan vähitellen piristynyt asuntokauppa kasvaa ensi vuonna ja saavuttaa kriisejä edeltäneen tason.

– Säästöt ja laskenut korkotaso sekä myyjien vastaantulo hinnoissa lisäävät kauppamääriä ja kääntävät myös asuntojen hinnat kasvuun kolmen vuoden laskun jälkeen, Keskinen ennustaa.

Hypo ennustaa, että hinnat nousevat maltillisesti yhden prosentin ensi vuonna, kun vuositasolla 2025 jäädään vielä -1,8 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla kasvuennuste asettuu ensi vuonna noin 1,5 prosenttiin, vaikka kuluvana vuonna lasku onkin yhä -1,5 prosenttia.