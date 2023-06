”Asuntokaupassa tulisi testata ostajan taloustiedon taso”

Suurin ongelma omistusasuntojen markkinoilla liittyy suomalaisten talousosaamiseen. Tästä seuraa traagisia kohtaloita, Nordnetin osakestrategi, sijoituskirjailija Jukka Oksaharju kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomissa.

Hänen mukaansa viime vuonna päättynyt nollakorkojen aika toi tämän näkyväksi.

– On totta, että nollakorkoaikana niin rakennuttajat, rakennusyhtiöt kuin sijoitusalan toimijatkin loivat asumiseen uusia ”rahoitus- ja sijoitusvipuja”. Nämä vivut madalsivat näennäisesti asunto-osakkeen ostokynnystä, mutta samalla talousosaamisen vaatimustaso niiden ymmärtämiseksi nousi selvästi, hän toteaa.

Taloyhtiön rahoituksessa on yleensä sekä omarahoitusta että lainarahoitusta. Esimerkkeinä muiden rahoituksesta hän nostaa vuokratontin ja taloyhtiölainan. Tontti on osakkeen ostokynnyksen madaltamiseksi voitu jättää lunastamatta taloyhtiölle ja uudiskohteissa jopa 70 prosenttia asunto-osakkeen velattomasta myyntihinnasta on rahoitettu taloyhtiön ottamalla lainalla.

Oksaharjun mukaan moni asunto-osakkeen ostaja vaikuttaa kuitenkin keskittyvän vain henkilökohtaiseen asuntolainaansa.

– Ainoa todellinen omistusasunto on omalla tontilla seisova henkilökohtaisesti asuntolainoitettu omakotitalo. Silloin ei tarvitse yllättyä mistään ja saa olla vastuussa vain itsestään, hän kirjoittaa.

– Kaikissa muissa omistusasumisena markkinoitavissa kohteissa on oikeasti osattava talousasiat. Asuntokaupassa tulisikin riippumattomasti testata ostajan tietämyksen taso.