Asko Järvinen MTV:lle: Uusi korona-aalto todennäköinen syksyllä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen sanoo MTV Uutisten haastattelussa, että juhannuksena kannattaa pitää koronavirukseen liittyvien yllätysten mahdollisuus mielessä.

– On huomioitava, että koronatartunnan riski on kohtalaisen iso silloin, kun on isompia ihmisjoukkoja koolla ja ollaan läheisessä kontaktissa. Varsinkin, jos ollaan sisätiloissa. Eli kannattaa varautua siihen, että suunnitelmiin voi tulla yllätyksiä, Järvinen sanoo.

– Jos on puolustusjärjestelmää heikentäviä sairauksia tai lääkkeitä, niin näiden ihmisten osalta olisin varovaisempi.