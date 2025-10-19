Asiantuntijat Talsalle: Uusien asuntojen hinnat nyt alimmillaan

Asuntokauppa on viime kuukausina piristynyt, mutta erityisesti uusien asuntojen myynti on yhä hidasta. Asiantuntijat arvioivat Taloussanomille, että uusien asuntojen hinnat ovat nyt pohjalukemissa. Ostajalle tämä tarkoittaa poikkeuksellisen hyvää neuvotteluasemaa.
Nordean ekonomisti Juho Kostiainen uskoo, että uusien asuntojen hinnoissa ollaan saavutettu markkinan pohja.
– Tätä halvemmalla niitä ei todennäköisesti tule enää ikinä saamaan, Kostiainen sanoo.
Hän kertoo, että rakennusyhtiöt myyvät nyt varastojaan alhaisin kattein, mutta hintojen odotetaan nousevan, kun kysyntä elpyy.
PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa arvioi myös, että markkinat ovat saavuttaneet pohjan, ellei talouteen iske uutta shokkia.
– Hintakehitys kääntyy jatkossa ylöspäin, mutta nousu on maltillista, Holappa arvioi.
Hänen mukaansa uusien asuntojen hinnat ovat laskeneet noin kahdeksan prosenttia huippuvuosista, mutta tilastot eivät täysin kuvaa todellisia markkinahintoja. Tämä selittyy sillä, että rakennusyhtiöt tarjoavat erilaisia alennuksia ja vastikkeettomia kuukausia.
Hypon pääekonomisti Juho Keskinen korostaa, että nyt eletään yhä ostajan markkinoita.
– Asuntojen reaalihinnat ovat alimmillaan sitten 2000-luvun alkuvuosien, hän toteaa.
Keskinen kuitenkin muistuttaa alueellisista eroista. Muuttotappioalueilla hinnat voivat jatkaa laskuaan pidempään.
Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus pitää uudisasuntojen listahintoja edelleen korkeina suhteessa käytettyihin asuntoihin.
– Listahinnoista pitäisi saada alennusta, ja sitä myös tarjotaan, Brotherus arvioi.