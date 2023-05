Asiantuntijat MTV:lle: Hyvinvointialueita on liian monta

Useat sote-alan asiantuntijat katsovat, että tällä hetkellä hyvinvointialueita on Suomessa liikaa, kertoo MTV Uutiset. Moni asiantuntija puoltaakin alueiden määrän vähentämistä, osa leikkaisi määrän jopa viiteen alueeseen.

Väistyvän hallituksen sote-uudistuksessa Suomeen luotiin 21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin erityisalue, jotka vastaavat sote-palveluiden järjestämisestä. Alueet noudattavat suunnilleen maakuntajakoa.

Nykymallin ongelmana on erityisesti alueellinen epätasa-arvo terveyspalveluissa sekä rahanpuute alueilla:

– Me näemme jo nyt tässä vaiheessa, että lähes kaikki alueet pyytävät valtiolta lisää rahaa, sanoo professori Teemu Malmi.

Malmi katsoo, että sopiva määrä hyvinvointialueita olisi vain viisi nykyisen määrän sijaan. Nykymallissa alueilta puuttuu myös rahoituksen perälauta.

– Ymmärtääkseni kaikki, tai lukuun ottamatta yhtä, alueet toimivat jo nyt alijäämäisellä budjetilla. Johtuen kuntien alibudjetoinneista, koronan aiheuttamasta hoitovelasta, palkkojen harmonisoinnista ja työvoiman saannin vaikeuksista, yms., sekä pienet että suuret alueet ovat kertoneet, että niille allokoidut rahat eivät riitä, Malmi sanoo.

Myös professori Anneli Pohjola katsoo, että hyvinvointialueita on liikaa ja pitäisi viittä aluetta sopivana.

– Sopivan määrän löytäminen on ollut melkoisen haastavaa. On haluttu isommat hartiat ja paradoksaalisesti samalla sote-prosessin edetessä järjestämisvastuussa olevien alueiden määrä on koko ajan kasvanut. Soteen sotkettu maakuntauudistus on vienyt maakuntien edunvalvonnan suuntaan.

Myös alueiden leikkaaminen noin kymmeneen saa kannatusta.

– Nykymalli johtaa viihen, että alueellinen hoidon laatu, turvallisuus ja saatavuus eriytyvät lisää. Käytämme resurssia aluepolitiikkaan, ei hyvään terveyspalveluun, sanoo professori Kristiina Patja, joka pitäisi 10-12 aluetta sopivana.

12 aluetta pitäisi jokaisen alueen koon yli 200 000 asukkaassa:

– Hyvinvointialueita on selvästi liian monta. Alueen koon tuli ylittää 200 000 asukasta. Tämä johtaisi noin 12 alueeseen. Periaatteen pitäisi mennä niin, että alueita olisi sama määrä kuin päivystäviä täyden palvelun keskussairaaloita, joita nyt on 12(13). Kaikki selvästi alle 200 000 asukkaan alueet pitäisi yhdistää, sanoo professori Olli-Pekka Ryynänen.