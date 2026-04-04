Asiantuntijat: Iranin johto vaihtui, mutta valta ei

Iranin uusi johto on ”vähemmän radikaali ja paljon järkevämpi”, kommentoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tällä viikolla. Sekä Trump että Yhdysvaltain puolustusministeriö ovat toistuvasti sanoneet, että valta Iranissa on vaihtunut.

Trumpin mukaan Iranin uudet johtajat ovat ”aivan eri joukko ihmisiä”. Useat asiantuntijat ovat kuitenkin eri mieltä siitä, onko valta todellisuudessa vaihtunut Iranissa. Aiheesta kertoo CNN.

Iranin nykyinen hallinto on edeltäjäänsä haluttomampi kompromisseihin ja suoremmin sidoksissa Iranin vallankumouskaartiin, sanoo Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon Lähi-idän ohjelman johtaja Mona Yacoubian.

– Olemme nähneet silloisen johtajan syrjäyttämisen Iranissa, mutta se ei ole johtanut merkittäviin muutoksiin siinä, kuka valtaa käyttää tai mikä heidän suhteensa Yhdysvaltoihin on, hän kommentoi.

Uuden hallinnon uskotaan olevan aiempaa vieläkin ankarampi.

Kaikki uudet valtaan nousseet henkilöt, kuten kansallisen turvallisuuden neuvonantaja, vallankumouskaartin johtaja sekä parlamentin puhemies, ovat olleet aiemmin mukana iranilaisten tukahduttamisessa, International Crisis Group -ajatushautomon Iran-projektin johtaja Ali Vaez huomauttaa.

– Kun presidentti Trump sanoo muuttaneensa Iranin hallintoa, hän on yhdessä mielessä oikeassa – hän on muuttanut sen paljon radikaalimmaksi, Vaez sanoo.

Iran tukahdutti alkuvuodesta valtakunnalliset protestit väkivaltaisesti ampumalla tuhansia mielenosoittajia, ja hallinto on viimeisen kuukauden aikana toimeenpannut ainakin yhdeksän teloitusta, joista osa liittyy talven protesteihin.

Uusi valtionjohto varautuu kaikkiin mahdollisiin kansannousuihin, joita Trump sodan alkuvaiheessa kehotti syntymään. Heitä huolestuttavat myös viimeaikaiset tiedustelun epäonnistumiset sekä tietovuodot.

Vaezin mukaan uusi johto on hyvin vainoharhainen, mikä tekee siitä todennäköisesti vielä edeltäjäänsä ankaramman.

Useimmat valtio-opin tutkijat ja asiantuntijat määrittelevät vallanvaihdon tarkoittavan sen muuttamista, miten maata hallitaan, eikä ainoastaan järjestelmän huipulla olevien henkilöiden vaihtumista.

Iranissa hallinto on järjestetty yhä saman autoritaarisen teokratian pohjalta kuin vuodesta 1979 saakka.

Asiantuntijoilla ei tällä hetkellä ole syvällistä tietoa Iranin hallinnon sisäisestä toiminnasta, kuten siitä, onko uusi korkein johtaja Mojtaba Khamenei millaisessa kunnossa hän on tai johtaako hän maata ylipäänsä, Yacoubian huomauttaa.

Khamenei ei ole esiintynyt julkisuudessa sodan alkamisen jälkeen. Hänellä tiedetään kuitenkin olevan vahvat yhteydet vallankumouskaartiin, joka nosti hänet valtaan. Hän onkin riippuvaisempi vallankumouskaartista kuin isänsä, edesmennyt Ali Khamenei.