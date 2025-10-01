Asiantuntijan viisi vinkkiä: Näin päihität huijarit verkossa

Verkkohuijaukset ovat entistä kehittyneempiä ja taitavammin tehtyjä. Samalla se tarkoittaa sitä, että verkonkäyttäjän on oltava entistä valppaampi digitaalisessa ympäristössä.

Kyberturvallisuusyhtiö Check Point muistuttaa, että kyberrikolliset hyödyntävät sähköpostia, sosiaalista mediaa ja sovelluksia yhä järjestelmällisemmin, ja tekoäly tekee hyökkäyksistä aiempaa kehittyneempiä ja ovelampia.

Nykyaikana pelkkä reagointi ei riitä. Ennaltaehkäisy, tietoisuus ja hyvät käytännöt ovat paras suoja henkilötietojen, taloustietojen ja digitaalisen identiteetin turvaamiseksi. Suojauksen on katettava kaikki – laitteet, sähköposti, verkkosovellukset ja pääsynhallinta.

Check Point Software Technologiesin asiantuntija Jeremy Fuchs antaa tiedotteessa viisi vinkkiä, joiden avulla kyberhyökkäyksiltä voi yrittää suojautua. Kun noudatat näitä viittä käytännön vinkkiä ja pidät tietoturvan mielessäsi, pysyt askeleen edellä verkottuneessa maailmassa.

– Muista nyrkkisääntö: jos jokin tuntuu epäilyttävältä, ilmoita asiasta – älä reagoi itse, Fuchs muistuttaa.

1. Varo sovelluksia: tarkista ennen kuin lataat

Sovelluskaupat ovat pääosin turvallisia, mutta haitallisia sovelluksia voi silti lipsahtaa läpi. Katso, kuka sovelluksen on tehnyt ja millaisia arvosteluja se on saanut. Jos sovellus pyytää tarpeettomia käyttöoikeuksia – kuten taskulamppu pääsyä yhteystietoihin – jätä se väliin. Lataa sovellukset vain virallisista kaupoista ja pidä ne ajan tasalla.

2. Brändihuijaukset: älä usko kiirehtiviä viestejä

Tunnetun brändin nimissä lähetetty viesti on huijareiden suosikkikeino. Tarkista aina lähettäjän osoite ja varo viestejä, joissa painostetaan nopeaan toimintaan (“toimi heti”, “tilisi suljetaan”). Älä klikkaa epäilyttäviä linkkejä – avaa yrityksen viralliset sivut kirjoittamalla osoite itse selaimeen. Jos olet epävarma, ota yhteys yrityksen asiakaspalveluun virallisia kanavia pitkin.

3. Deepfake-huijaukset: luota, mutta varmista

Deepfake-teknologialla voidaan tehdä hyvin aidon näköisiä videoita ja äänitteitä. Jos sisältö vaikuttaa oudolta tai epätyypilliseltä, pysähdy tarkistamaan. Epäluonnolliset kasvojen liikkeet, valaistuksen vaihtelut tai ääni, joka ei tahdistu huulten kanssa, ovat hälytysmerkkejä. Jos saat epäilyttävää sisältöä tutulta, varmista asia toisella luotettavalla kanavalla.

4. Epäilyttävät tekstiviestit: poista heti

Smishing-viesteissä luvataan pakettien toimituksia, kilpailuvoittoja tai muita houkuttimia. Turvallisin ratkaisu on yksinkertainen: älä vastaa, älä klikkaa. Älä avaa linkkejä tuntemattomista numeroista, vaikka viesti näyttäisi kiireelliseltä. Poista viesti ja estä numero.

5. Vuotaneet tunnukset: pysy askeleen edellä

Tietomurtoja tapahtuu usein, ja käyttäjätunnuksia sekä salasanoja vuotaa jatkuvasti. Vuotaneiden tunnusten määrä onkin kasvanut tänä vuonna peräti 160 prosenttia. Tarkista säännöllisesti luotettavista palveluista, onko tietojasi vuotanut. Jos on, vaihda salasanat heti ja ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen. Salasananhallintaohjelma auttaa pitämään kaikki tilit erillään ja vahvoilla salasanoilla suojattuina. Organisaatioille Zero Trust -malli on tehokas tapa estää hyökkääjiä liikkumasta verkossa, jos he onnistuvat saamaan luvattoman pääsyn.