Asiantuntija Ylelle: Tämä tiedetään Wagner-loikkarin rykmentistä

Sotilasasiantuntija majuri evp. Marko Eklund arvioi Suomeen loikanneen Wagner-sotilaan puhuvan totta kertoessaan Venäjän tavasta kohdella sotilaitaan, kertoo Yle.

Perjantaina viranomaiset kertoivat, että heillä on hallussaan rajan yli loikannut ja Suomesta turvapaikkaa tavoitteleva entinen Wagnerin palkkasotilas. Mies on esitellyt itsensä Jevgeniksi. Hän on kritisoinut Venäjää sotilaisten kohtelusta ja näiden omaisille valehtelusta.

Eklund pitää uskottavana loikkarin väitettä, että Venäjä valehtelee taisteluissa kaatuneiden omaisille sotilaiden lähteneen rintamakarkureiksi.

– Sotavainajista ei tarvitse maksaa korvauksia, jos heitä väittää rintamakarkureiksi, Eklund selittää.

– Venäjän armeijaa ei ole koskaan tunnettu varsinaisesti humaanina sotaorganisaationa. Venäjän armeija on aina kestänyt hirvittäviä miestappioita ja uhrannut omia miehiään hyvin kepeästi, hän jatkaa.

Loikkarin kerrotaan taistelleen Venäjän joukoissa komppanian päällikkönä 433. Moottoroidussa jalkaväkirykmentissä.

– Kyseinen rykmentti on kevyemmin aseistettu ja nopeasti liikkuva joukko, joka on tehty aggressiiviseen hyökkäykseen. Sellainen joukko kärsii paljon sotilastappioita, Eklund selittää.

Wagner-sotilaisiin perehtynyt tutkija Mikko Räkköläinen puolestaan arvioi Helsingin Sanomissa pelon siitä, että sotilasta tullaan käyttämään turhissa ja vaarallisissa operaatioissa toimineen loikkauksen motiivina.

Eklundin ajatukset tukevat tätä näkemystä; hän huomauttaa Wagner-sotilaiden olevan usein rikoksista tuomittuja ja taistelevan vailla sen suurempaa ideologiaa. Heidän toimintaa ohjaa raha.

– Sotavankien tappaminen ja omienkin karkureiden tai kurittomuuksien rankaiseminen väkivallalla olivat tyypillisiä toimintatapoja, Eklund sanoo.