Asiantuntija vinkkaa katsomaan sijoituksia kauempaa: Tuloskehitys on vakaampaa

Osavuosikatsaukset ovat kovassa vauhdissa. Helsingin pörssissä ei olla enää ihan yhtä syvällä alhossa kuin vielä elokuussa, mutta tunnelma on alakuloinen.

–Helsingin pörssissä tulokset ovat tulleet neljänneksen alaspäin viime vuoden takaisiin lukuihin verrattuna, sanoo Nordean päästrategi Antti Saari Verkkouutisille.

Tarkkailuluokan mallioppilaista käyvät metsäalan suuryhtiöt. Suhdanneherkän metsäalan suuryhtiöt Stora Enso ja Metsä Group ovat molemmat tehneet huonot tulokset. Stora Enson liikevaihto laski 28 prosenttia ja muutkin luvut jäivät reilusti markkinoiden odotuksista.

Yhtiössä ei odoteta, että ensi vuoden alussakaan suunta muuttuisi heti ensi vuoden alustakaan.

– Metsä- ja perusteollisuudessa on edelleen aika nihkeää. Suurten metsäyhtiöiden heikot tulokset olivat tiedossa jo viime osavuosikatsauksessa. Niiden osakkeiden hinnoissa ja arvostuksissa huonot tulokset ovat jo näkyneet silloin. Sen jälkeen ne ovat jo nousseet pahimmasta kuopasta, Saari sanoo.

Metsäteollisuuden ongelmien syyt ovat samat kuin aiemmin. Yritykset eivät ole tarvinneet niin paljon puuta, kun ne ovat purkaneet varastojaan.

– Viestit ovat sen suuntaisia, että pahimmat varastonkorjaukset alkavat olla takana päin. Se auttanee lyhyellä tähtäimellä tuloskunnon parantamista. Tästä syystä voi olettaa, että tulos mielessä pohjat alkavat olla takana päin, Saari sanoo.

Saari näkee kuitenkin valonpilkahduksia, vaikka pörssiin kuten koko talouteen liittyy tällä hetkellä suuria epävarmuuksia.

– Optimisti voisi sanoa, että pieniä valonpilkahduksia on näkyvissä. Kurssipohjat ennakoivat tulospohjia yhden tai kaksi kvartaalia ennakkoon. Jos sen ottaisi totuutena, niin voisi ajatella optimistisesti, että suhdanneherkätkin alat alkaisivat pikkuhiljaa elpymään.

Konepajat olivat pitkään yön yksinäisiä valopilkkuja muuten synkässä taloustilanteessa. Nyt konepajoillakaan ei mene enää hyvin ja niidenkin tilauskirjat eivät ole täyttyneet entiseen malliin. Yksi toimialan valopilkuista on Wärtsilä. Yhtiö teki vaikeassa tilanteessa hyvän tuloksen.

– Euroalueen bruttokansantuote on kasvanut hieman vuosineljännes toisensa jälkeen. Suhdanneherkillä aloilla varastonkorjaukset ovat koko vuoden ajan vetäneet tuloksia alaspäin. Ensi vuonna tilanne voi olla parempi, Saari sanoo.

– Jos konepajojen tilauskantojen heikko kehitys jatkuu, niin se on seuraava toimiala, jolta voi odottaa huonoja tuloksia. Ennusteet ovat kuitenkin kohtalaisen pirteitä, jos katsoo seuraavia vuosineljänneksiä. Sijoittajien kannattaa seurata tarkasti, mihin konepajojen tilauskirjat lähtevät kehittymään.

Lähi-Itä ei sekoita sijoittajan pasmoja

Antti Saari muistuttaa, että talouden ennustaminen tällä hetkellä on jopa ennätyksellisen vaikeaa. Epävarmuuksia on enemmän kuin aikoihin.

– Lähi-Idän tilanne on hirvittävä. Sijoittajat ovat kuitenkin varsin hyvin tottuneet siihen, että Lähi-Idässä tapahtuu valitettavan paljon aseellisia konflikteja. Toistaiseksi konfliktissa ei ole osallisena merkittäviä öljyntuottajamaita ja se tarkoittaa sitä, että öljyn hintaan ei tule nyt nähtyä suurempaa nousua, Saari sanoo.

– Todennäköisintä on, että sijoittajan näkökulmasta tilanne rauhoittuu. Lähtisin siitä, että tarkkailisin toimialoja, jotka ovat erityisen riippuvaisia kuljetuksista. Suomessa tällaisia selkeitä toimialoja ei ole. Energiasektori saattaa tilanteesta hyötyä, jos hinnat nousevat, mutta kaikki muut kärsivät. Selkeää yksittäistä toimialaa on vaikea nimetä.

Konepajayhtiö Wärtsilä teki vaikeassa tilanteessa hyvän tuloksen, arvioi Nordean Antti Saari. LEHTIKUVA / ANNI ÅGREN

Maailman tilanteen kiristyessä talouden epävarmuudet ovat kasvaneet merkittävästi. Näyttää, että euroalue on ajautumassa taantumaan. Antti Saari ei halua antaa tarkkaa arviota siitä, milloin Helsingin pörssissä nähdään käänne parempaan.

Helsingin pörssin matalakiito on jatkunut aina kesästä asti ja osakekurssit ovat tulleet jo pohjalukemista ylöspäin.

– Mutta monen yhtiön arvostus on tällä hetkellä aika houkuttelevissa lukemissa, jos käänne on tullakseen. En lähtisi nimeämään yhtään yksittäistä toimialaa, mutta Helsingin pörssissä on tällä hetkellä monta houkuttelevasti arvostettua yhtiötä, Saari sanoo.

Euroalueen ja Suomen sijaan Saari kehottaa hakemaan vakautta salkkuun ison meren takaa.

– Yhdysvalloissa kehitys on ollut odotettua parempaa ja tuloskehitys vakaampaa. Euroalue ei tällä hetkellä pärjää näissä kinkereissä yhtä hyvin.