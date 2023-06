Asiantuntija Venäjän ydinaseista: Vaativat huippuluokan ylläpitoa toimiakseen

Yhdysvaltain puolustusministeriössä työskennellyt sotilasteknologian asiantuntija Trent Telenko kirjoittaa Twitter-ketjussaan, että ydinaseiden hankintaketjujen ja huollon tulee olla ensiluokkaisia, jotta aseiden toimintaan voi luottaa.

Hän viittaa brittiläisen historioitsija Chris Owenin twiittiketjuun, jossa tämä käsittelee Venäjän ohjuspuolustusjärjestelmää, jonka kerrotaan jääneen korruption vuoksi täyteen aukkoja.

– Vaikket olisi korruptoitunut, ydinaseet ovat hankalia petoja, jotka todennäköisimmin epäonnistuvat kuin onnistuvat, ellei niiden hankinta ja huolto ole ensiluokkaista, kirjoittaa Telenko.

Hän nostaa esimerkin Yhdysvaltain laivaston Polaris-ohjuksen ydinkärjistä. Maan energiaministeriön virkamiehet ovat paljastaneet, ettei 75 prosenttia ohjuksista olisi toiminut 1960-luvulla niissä olleen mekaanisen vian vuoksi.

Vika paljastui marraskuussa 1966, ja sitä kuvattiin katastrofaaliseksi. Julkisesti Polaris-järjestelmää kuitenkin ainoastaan ylistettiin.

– Ottaen huomioon tämän amerikkalaisen esimerkin, uskotteko tosissanne, että venäläiset käyttäytyisivät eri tavalla, mikäli heidän ydinaseissaan olisi korruptiosta johtuvia vikoja, Telenko kysyy.

Yhdysvaltain puolustusministeriö korjasi asian luomalla uuden MIL-STD-499A -standardin. Se kuitenkin peruttiin myöhemmin. Telenko pitää tätä syynä useiden Yhdysvaltain 2000-luvun puolustushankintojen epäonnistumiseen. Hänen mukaansa lähes kaikki maan korkean tason hankinnat vuoden 1995 jälkeen ovat myöhästyneet ja ylittäneet budjetin, eivätkä ole olleet taloudellisesti kannattavia operatiivisessa käytössä.

Yhdysvaltain ydinaseet ja niihin liittyvät järjestelmät kuitenkin rakennettiin edellä mainitun standardin ollessa voimassa. Venäjällä vastaavaa ei ole ollut.

– Looginen johtopäätös Venäjän ohjuspuolustusjärjestelmän korruptioskandaalista on se, että maan vähiten testatut ydinasejärjestelmät ovat aivan yhtä epäilyttäviä.

Even when you aren't corrupt, nuclear weapons

